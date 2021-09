Cusco: Anuncian vacunatón para jóvenes de 12 a 19 años como estrategia para volver a clases y cerrar brechas

Hasta ahora, la región Cusco solo estaba vacunando a mayores de 30 años. (Noemy Mamani) | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Noemy Mamani

La región Cusco hará una vacunatón, este sábado 11 y domingo 12 de setiembre, a jóvenes que tienen las edades entre 12 y 19 años, de zonas urbanas y rurales, según anunció el gobernador regional, Jean Paul Benavente, durante una conferencia de prensa.

La iniciativa, la primera en el Perú, puesto que hasta el momento solo se había anunciado campañas de inmunización a menores de edad únicamente de zonas rurales, forma parte de una nueva estrategia del Gobierno Regional de Cusco para intentar cerrar la brecha de no vacunados con segundas dosis de personas mayores de 40, 50, 60 y 70 años, principalmente.

Según explicó Benavente, vacunar a menores de edad implicará no solo acelerar la vuelta a las aulas de los escolares de las trece provincias de la región Cusco, sino también, motivar a los padres de familia que aún no han acudido a inocularse con la segunda dosis o incluso con la primera, a hacerlo.

"¿Qué va a hacer un padre de familia de 40 o 50 años que hasta ahora se ha vacunado y pasado mañana (sábado) tiene que llevar a su niño para que se vacune? Ese es un mensaje importante para que sepan todos que tienen que vacunarse. Esta es una vacunatón, pero también, 'familiatón'", comentó.

La vacunación a menores se hará con dosis del laboratorio Pfizer. Y la idea también se relaciona con seguir reactivando la economía a partir del fomento del turismo. "Es incentivar, promover y cerrar las brechas para la población que ya ha recibido primeras dosis pero no está regresando por su segunda dosis. Tenemos que invocar al deber de la responsabilidad ciudadana para que seamos una región segura. ¿Cómo voy a seguir reactivando el turismo si nuestra población local no está protegida?", señaló Benavente.







La vacunación a menores se hará con dosis del laboratorio Pfizer, que ya cuenta con estudios aprobados para ser aplicada en personas de esa edad. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Noemy Mamani

EL PLAN DE VACUNACIÓN

Esta decisión implica "saltarse" el grupo etario que comprende a jóvenes de entre 20 y 29 años, ya que actualmente la región Cusco está vacunando a mayores de 30. Según las autoridades cusqueñas, ese grupo será inmunizado a partir del 10 de octubre.

El director encargado de la Gerencia Regional de Salud de Cusco, Javier Ramírez Escobar, comentó que estiman la llegada de la tercera ola para la tercera semana de octubre, por lo cual, eso justifica la implementación de una estrategia distinta.

"Se trata de una reactivación educativa y emocional a jóvenes de 12 a 19 años. Es una necesidad pública atenderlos para poder activar nuestra educación, no solamente ir a las clases, sino la salud mental de estos adoescentes que es lo más importante", señaló.







Escolares del colegio José Antonio Encinas, de la comunidad de Antapallpa, distrito de Omacha, en Cusco, en plenas clases semipresenciales. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Noemy Mamani

VACUNATÓN: ¿CUÁNTOS SERÁN?

En la región Cusco, la población de 12 a 19 años es de 202,413, de los cuales 64,095 viven en la provincia capital. Para esta vacunatón del 11 y 12 de setiembre, se habilitarán dos nuevos vacunatorios. Uno en el estadio Garcilaso de la Vega y otro en la zona sur de la ciudad, en el colegio Bolivariano. El horario será de 8 de la mañana a 8 de la noche. Los menores tendrán que ir con sus padres o apoderados para que ellos den la autorización.

"En adolescentes, nuestra meta para este fin de semana es de 50 mil y también debemos vacunar a unos 10 o 15 mil personas de 30 a 40 años que todavía necesitan la primera y segunda dosis".



Gráfico que muestra las cifras de la cobertura de vacunación por grupos etarios en Cusco, hasta el 8 de setiembre. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Gerencia regional de Salud de Cusco

VACUNATÓN EN CUSCO: DATOS QUE PREOCUPAN



El funcionario mostró datos de cómo se ha afectado la salud mental de estos adolescentes. Según dijo, el 27% siente ansiedad por no salir a la calle y/o no recibir sus clases. Además, el 15% sufre depresión y uno de cada dos adolescentes está "desmotivado" para hacer alguna actividad, como efecto de la pandemia. "Como gobierno regional queremos que eso cambie, porque la salud mental no se soluciona de un día para otro", agregó Ramírez Escobar.

Otra estadística que compartió fue que "el 31% de los jóvenes se siente pesimista frente al futuro y solo uno de cada tres jóvenes busca ayuda en su entorno".

En cuanto a porcentajes de vacunación, según datos de la Geresa, hasta ahora la cobertura de inmunización con segundas dosis alcanzada es la siguiente: del 73% en el rango de 80 años a más; 78% para 70-79 y 72% para 60-69 año. Asimismo, se ha logrado el 60% para mayores de 50-59; 50% para 40-49; 6% 30-39 y 3% 20-29.

Este es parte del afiche virtual que ha publicado la gerencia regional de Salud de Cusco. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Gerencia regional de Salud de Cusco

