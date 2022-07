La Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco (DDCC) tomó decisiones para optimizar la compra y venta de boletos de ingreso a la ciudad de Machu Picchu. | Fuente: RPP | Fotógrafo: RPP

La implementación de un nuevo aforo en Machu Picchu, 4´044 turistas por día, trajo consigo una serie de cuestionamientos y protestas que obligaron a la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco (DDCC) a tomar decisiones para optimizar la compra y venta de boletos de ingreso a la ciudad de los incas.

Las protestas de operadores turísticos, las largas filas en las boleterías y denuncias de posibles mafias que canalizan, de forma irregular, la venta de boletos a Machu Picchu, originaron el replanteamiento para el acceso de visitantes.

Cusco: Nuevas medidas

Una de las medidas recae directamente en los boletos de ingreso a Machu Picchu. Se trata de la implementación de una resolución, ya existente, que dispone que los tickets son intransferibles y no reembolsables, así lo señaló la directora de la DDCC, Mildred Fernández Palomino.

“La DDCC (Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco) no ha estado usando esta resolución, no sé por qué, pero la cuestión es que debido a que se está respetando esto está habiendo saldos pequeños (de boletos)”, señaló.

Esta medida se aplica luego de identificar que agencias de turismo solían comprar casi la totalidad de boletos de ingreso a Machu Picchu, entre 100 a 150 entradas cada una, para luego revenderlas a mayores precios, señaló la directora de Cultura.

Cusco: Venderán boletos en Machu Picchu

Con la compra y venta “intransferible” de los boletos de ingreso a Machu Picchu, se estima tener un saldo de mínimo de 150 boletos (entradas no vendidas en el día), los cuales serán ofertados en la boletería de la DDCC, en Machu Picchu pueblo.

La venta de boletos iniciará al medio día, será presencial y solo los turistas que se encuentren en Machu Picchu podrán tener acceso a ellas, reiteró la directora de la DDCC, Mildred Fernández Palomino.

Cusco: Agencias responden

Marco Ochoa, presidente de la Asociación de Agencias de Turismo de Cusco (Aatc), aseguró que la medida, sobre los boletos “intransferibles y no reembolsables” no afectará los más de 100 negocios formales que integran su gremio, sin embargo, señaló que todo trámite debe realizarse en Cusco y no en Machu Picchu pueblo.

“El ingreso a Machu Picchu se debe vender aquí, en Cusco, de modo que se embarcan (a los turistas) con todos sus pasajes, con todos sus ingresos sin ningún problema para no trasladar este problema a Machu Picchu donde se observa un cuadro dramático, donde están dando pena (los turistas que no encuentran boletos de ingreso) y hacen quedar mal al país”, dijo.

El presidente de la Aatc aseguró que la única forma de evitar cuestionamientos en la venta de boletos a Machu Picchu es cambiando el software del sistema de ventas virtual, ya que asegura es “antiguo y fácil de hacker… Necesitamos herramientas digitales modernas”, explicó.

Sobre posibles mafias que benefician a agencias de turismo en la venta de boletos, dijo que esto está en investigación y que recientemente fue citado por la fiscalía para dar su versión sobre los hechos.

Cusco: Recomiendan viajes seguros

Tras el escándalo por la venta de boletos de ingreso a Machu Picchu, el gerente regional de comercio Exterior y Turismo, Rolando Mendoza, pidió a los turistas tomar en cuenta la disponibilidad de boletos para evitar malas experiencias durante su visita a la ciudad inca.

“Hay que tener en cuenta que existe una capacidad de carga, que existen boletos determinados por día, que existen diferentes rutas para que no tengamos experiencias negativas. Hemos visto, en semanas pasadas, que llegan peruanos que se quedan varados y sin la posibilidad de visitar Machu Picchu”, señaló.

“Creo que es responsabilidad, como turistas, tomar las previsiones del caso y no tomar en cuenta algunos ofrecimientos de algunas empresas, malintencionadas quizás, que les dicen que vayan a Machu Picchu y que ellos les van a ayudar (a comprar boletos) y luego los dejan abandonados”, reiteró el gerente Mendoza.

Con la implementación de medidas, entre ellas la rotación de personal administrativo de sus cargos de confianza, la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco busca poner fin a la ola de protestas y cuestionamientos por la venta de boletos a la ciudad inca de Machu Picchu.