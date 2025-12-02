Cusco: colapsa el puente Collpa en Chillihuani, vía de acceso hacia la Montaña de Siete Colores

El colapso no produjo daños personales o vehículos afectados, según informaron las autoridades. | Fuente: RPP

El puente Collpa, de carácter provisional, ubicado en el distrito de Cusipata, en la provincia de Quispicanchi, en la región Cusco, colapsó, lo que provocó la suspensión del tránsito de vehículos hacia la montaña de Siete Colores (Vinicunca).

La estructura era utilizada de forma temporal por los visitantes, agencias de turismo y pobladores, mientras se culmina la construcción de dos puentes nuevos definitivos en la zona.

Según reportaron las autoridades locales y agentes policiales, las intensas lluvias registradas en los últimos días incrementaron de forma significativa el caudal del río Tigre.

En esa línea, los sedimentos y el aumento de la presión de flujo sobre la base de la plataforma metálica provocaron el debilitamiento de la infraestructura y, finalmente, el colapso del puente durante la noche del lunes 1 de diciembre.

El colapso del puente provocó que se habilite una nueva vía de ingreso a la montaña. De esta manera, el ingreso de visitantes se hará por el distrito de Pitumarca, provincia de Canchis. Así lo informó Rosendo Baca, gerente de la gerencia de turismo Cusco.

“Hay un puente que ha colapsado. Se ha recomendado tomar la ruta alterna por Pitumarca. Ya todos los operadores en este momento están haciendo el recorrido por la ruta alterna. También entiendo que el municipio, junto con su equipo de Defensa Civil, ya se ha desplazado. En este momento están haciendo la evaluación; así como nuestro equipo de la gerencia regional de turismo también se ha desplazado”, explicó.

Reporte de daños

De acuerdo con la información brindada por la Policía Nacional y la Gerencia Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía Cusco (Gercetur), el colapso no produjo daños personales o vehículos afectados.

Sin embargo, el personal policial y de Serenazgo de la Municipalidad dispusieron medidas de seguridad para evitar el ingreso de vehículos y accidentes.

RPP pudo conocer que las labores de emergencia continuarán mientras se ejecutan las obras de infraestructura en el área.