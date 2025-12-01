Cusco: investigan caída de vehículo al centro arqueológico de Moray, que dejó una pieza lítica dañada

Un vehículo cayó a los andenes del centro arqueológico de Moray, que se ubica en el distrito de Maras de la provincia cusqueña de Urubamba.

El hecho es investigado por la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes interrogaron al conductor, identificado como Alberto del Castillo (21 años).

El conductor manifestó a las autoridades que dejó su automóvil estacionado en la puerta de ingreso al atractivo turístico, mientras descargaba productos para un restaurante ubicado en la zona.

Una vez adentro del local de venta de comida, le informaron que su vehículo había caído por los andenes de Moray.

Según videos captados por testigos, el vehículo cayó por una pendiente, y terminó sobre el segundo anden que conforma el centro arqueológico de Moray.

El lugar está constituido por una serie de andenes que usaban los Incas como laboratorio agrícola, debido a que cada anden tiene un microclima que permite el cultivo de diferentes especies.

Pronunciamiento de Mincul

Sobre el caso, el Ministerio de Cultura a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, informó que una pieza lítica presenta una fractura.

Agregó que este elemento lítico pertenece a la cabecera de un muro que se ubica en la segunda plataforma de Q'echumuyu, de la zona arqueológica de Moray, informaron mediante un comunicado.

Frente a este escenario, desde Cultura Cusco informaron que se activó un protocolo de seguridad y se solicitó la intervención de la policía para una constatación.

También comunicaron que un equipo técnico evalúa el caso a nivel legal, para determinar responsabilidades que les permitan adoptar acciones administrativas y legales.

Asimismo, mencionan que se "coordinará con las entidades involucradas el reforzamiento de las medidas de seguridad en la zona, a fin de evitar la ocurrencia de hechos similares".