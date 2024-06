Cusco de fiesta: ha llegado junio, el mes jubilar de la tierra de los incas [INFORME]

El sol sale radiante e imponente, cubre todas las calles de la ciudad imperial del Cusco y no es para menos, ha llegado junio, el mes jubilar de la tierra de los incas.

Este mes saca lo mejor de los cusqueños, el amor por su cultura ancestral, el orgullo por la tierra en la que habitan, pero también es sinónimo de reactivación turística y económica debido a las actividades que engalanan los días de junio.

Saúl Caipani Altamirano, gerente regional de Comercio Exterior y Turismo de Cusco, explicó cuál es la importancia del mes jubilar del Cusco para la economía de la región.

"No hay hotel, no hay restaurante, no hay guía que esté ahorita, con todo lo que es las fiestas del Cusco, la temporada alta, con una reserva. Eso justamente tenemos que rescatar, hay trabajo, hay el tema de la movilización, transporte, alimentos, el tema de los hospedajes, el Valle Sagrado. Todo lo que son agencias, están recuperando los índices que tenían anteriormente", dijo Saúl Caipani.

Este año, Cusco espera la llegada de alrededor de 150 mil visitantes nacionales y extranjeros cifras alentadoras con respecto a 2023, cuando el número de viajeros no superó los 90 mil. En 2024, se espera un movimiento económico de 120 millones de soles, según la Cámara de Comercio de la región.

Las danzas tradicionales interpretadas por niños, jóvenes, adultos y adultos mayores en los concursos realizados en la plaza mayor de Cusco, no son las únicas actividades que atraen el interés de los visitantes, también lo hace el Inti Raymi, la fiesta del dios sol que se celebra el 24 de junio, así lo señala Rosendo Baca, presidente del Directorio de la Empresa Municipal de Festejos del Cusco.

"Ya nuestras entradas al Inti Raymi ya están casi agotadas, miren, por primera vez en mucho tiempo ya hemos agotados casi todas las tribunas y esto es un buen indicador. También Mincetur ha indicado que el 50 por ciento de afluyentes, visitantes a nuestra ciudad se ha incrementado. quiere decir que para las fiestas del Cusco vamos a tener una reactivación total", indicó Rosendo Baca.

Actividades como la noche de luces y sonido, la presentación de alegorías, los desfiles de danzas tradicionales de saludo al Cusco, entre otros serán resguardados con presencia policial. Tres mil agentes policiales y otros estudiantes de la Escuela Policial Mariano Santos Mateos, custodiarán la ciudad para garantizar la seguridad.

"Tengamos en cuenta que se trata de una fiesta de nuestra ciudad, de nuestra región... tenemos desplazados 150 efectivos policiales, dentro del Centro Histórico además de todo el personal de la comisaría de Cusco que son los que se van a hacer cargo de todas las actividades durante estos días", señaló el general PNP Julio Becerra Cámara, jefe de la Región Policial Cusco.

Llegó junio y con este mes, la alegría de los cusqueños cuyos corazones ya están listos para rendir homenaje a la ciudad de los incas y recibir con el típico cariño cusqueño a sus miles de visitantes.