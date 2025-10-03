Cusco: detienen a ciudadana extranjera que se identificó como gitana por estafar a un hombre con más de S/500

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Una ciudadana de nacionalidad chilena fue detenida por presuntamente estafar a un hombre en el Cusco. La mujer, que se identificó como gitana, le ofreció a la víctima hacerle una limpieza y un requisito para ello era que entregara todo el dinero que tenía en su billetera.

Tras la solicitud, el hombre le entregó S/560 a la extranjera, quien ha sido identificada como Johanna Ángela Illich Gonzáles (37). No obstante, la mujer cambió los billetes por papeles de periódico, según manifestó el comandante Jorge Palomino, comisario del distrito de Wanchaq.

“Había una persona que estaba sentada en el paradero del óvalo Pachacútec, esperando su bus, cuando se acercó a esta persona que dice ser gitana y le dijo que iba a hacerle un ritual de prosperidad, para lo cual le pidió que entregue todo el efectivo que tenía en su billetera. El señor le entregó S/560. Durante este movimiento de manos en el ritual, cambió los billetes por papel periódico”, dijo Palomino a RPP.

Luego de reconocer que los billetes no eran originales, el agraviado intervino a la mujer y la sujetó de la mano hasta que llegó la Policía Nacional.

Los efectivos de la PNP realizaron una verificación y constataron que la mujer escondía los más de S/500 en sus prendas íntimas.

Tras el registro, Illich Gonzáles fue trasladada a la unidad de flagrancia de la Policía Nacional.

Antecedentes y sentencia

La mujer fue sentenciada a un año de prisión suspendida, según indicó el comisario de Wanchaq.

Asimismo, las autoridades constataron que la ciudadana chilena tiene al menos cuatro antecedentes por el mismo delito.