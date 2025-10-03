Delincuentes se disfrazan de enfermeras para asaltar una casa en Tacna [VIDEO]

Seis sujetos, entre ellos dos mujeres vestidas como enfermeras, redujeron a una familia y robaron celulares y tarjetas de crédito. Las autoridades emitieron una alerta para que la población verifique la identidad del personal de salud que visita los hogares.

Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento del ingreso de los asaltantes a la vivienda.

Un grupo de seis delincuentes, entre ellos dos mujeres disfrazadas de brigadistas de salud, asaltó una vivienda ubicada en la calle Haití, en el distrito Alto de la Alianza, en Tacna. El incidente se registró mientras los presuntos delincuentes simulaban realizar una recolección de datos sobre el estado de salud de los residentes.

Las féminas iban vestidas con trajes descartables color celeste y mascarillas para aparentar ser enfermeras. Durante su irrupción en la vivienda, los delincuentes redujeron a un padre de familia y a sus dos hijos para llevarse algunas tarjetas de crédito y celulares en mochilas, según informó la Región Policial de Tacna.

Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento del ingreso de los asaltantes a la vivienda. En el video se observa a las dos mujeres disfrazadas tocar la puerta y simular pedirle sus datos al propietario del inmueble.

Una vez que la puerta se abrió, un hombre que estaba parado en la esquina de la calle se acercó al frontis e ingresó violentamente en el inmueble junto con las dos mujeres.

Según dos después, cuatro sujetos descendieron de un taxi plateado que se encontraba estacionado frente a la casa. Los hombres, que iban encapuchados y vestidos con ropa oscura, también ingresaron en la vivienda.

En total, al menos seis personas participaron del asalto, incluyendo el conductor del vehículo. Los sujetos permanecieron entre 10 y 15 minutos en la vivienda para luego huir con mochilas y los objetos personales de los propietarios de la casa.

Según la Policía Nacional, el automóvil usado en la fuga tendría características similares a uno implicado en un intento de asalto previo contra un cambista en la calle Carlos Amando Laura, en el mismo distrito. Asimismo, se investiga si la banda provine de otra región, como Puno.

Alerta de las autoridades

Ante estos sucesos, la Dirección Regional de Salud de Tacna ha emitido una alerta a la población, recordando que el personal de salud oficial siempre utiliza vestimenta reconocible, que incluye un informe institucional, portavacunas y materiales de bioseguridad. Las autoridades instan a los vecinos a verificar la identificación de cualquier persona que se presente en sus casas como parte de una brigada de salud antes de abrir la puerta.