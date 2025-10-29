Cusco: dictan cuatro meses de prisión preventiva para conductor que atropelló a niña y a su abuela

Debido a este accidente, la menor sufrió la amputación de sus piernas. La Fiscalía había solicitado ocho meses, pero el Poder Judicial dictó cuatro meses para el responsable del accidente.

El Poder Judicial dictó cuatro meses de prisión preventiva para Santos Ccolque Espinoza, de 33 años, quien es investigado por ser el responsable de atropellar a un niña y su abuela en el Cusco. El accidente causó que la menor sufriera la amputación de sus dos piernas.

La decisión fue tomada por la jueza Lucia Cabana, del tercer juzgado de investigación preparatoria de la unidad de flagrancia del Poder judicial de Cusco. El hombre está denunciado por el presunto delito de lesiones culposas agravadas.

La magistrada que ve el caso sostuvo que los 8 meses de prisión preventiva que pedía el Ministerio Público para Santos Ccolque es un plazo excesivo, por eso decidieron darle 4 meses. Ahora este hombre fue recluido en el Penal de Varones Quencoro.

Según información policial, el chofer manejaba con la licencia retenida y el vehículo no contaba con la tarjeta única de circulación, además que había invadido el carril contrario al momento del atropello.

El caso

La menor, quien caminaba junto a su abuela, fue atropellada por un bus de servicio urbano de la empresa de transportes Wimpillay el pasado jueves, a la altura del mercado Vinocanchón, en el distrito cusqueño de San Jerónimo.

Tal fue la gravedad del impacto que la niña fue internada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional del Cusco, donde los médicos tuvieron que amputarle sus piernas para salvarle la vida.

La menor será sometida a nuevas evaluaciones para ver si existen otras lesiones. Por su parte, su abuela sufrió la fractura de su pierna y fue atendida en otro centro médico.