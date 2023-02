La magistrada explicó que existen registros fílmicos, reconocimiento de prendas utilizadas durante las manifestaciones y ataques | Fuente: RPP

Richar Camala, David Jivallanca, Ferdinand Huacanqui y Redi Huaman pasarán los siguientes nueve meses en prisión preventiva, mientras duren las investigaciones por los delitos de disturbios y entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos, tras los ataques a vehículos del servicio de transporte urbano y locales comerciales el pasado martes, 31 de enero, en la avenida De La Cultura, en Cusco, cuando pobladores salieron a las calles a protestar.

La magistrada Yohanna Beny Gallegos Paucar, jueza del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de vacaciones de Cusco, dictó la medida preventiva y durante la audiencia explicó las razones que sustentan su decisión.

"La mera presencia de pocos agitadores debería de transformar a toda esa reunión en una manifestación violenta no concebible, ni protegida a nivel constitucional. Estamos hablando de personas que vienen de comunidades, pero no por ello se va a poner por debajo el derecho a la igualdad, ya que no solo estamos hablando solo de imputados y de sus familias, sino de agraviados, de niños que han estado presentes dentro de los vehículos aterrorizados por estos actos de violencia", manifestó.

La magistrada explicó que existen registros fílmicos, reconocimiento de prendas utilizadas durante las manifestaciones y ataques, entre otros que implican directamente a cuatro personas.

Quinto acusado solo obtuvo comparecencia simple

No obstante haber dictado prisión preventiva contra Richar Camala, David Jivallanca, Ferdinand Huacanqui y Redi Huaman, la misma situación no se aplicó para Edilberto Huamán, quinto acusado en el caso, para quien el Poder Judicial Cusco dictó comparecencia simple.

Los otros cuatro acusados serán llevados hoy al penal de varones de Cusco, donde permanecerán mientras duren las investigaciones.