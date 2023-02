Diethell Columbus presentará su libro el lunes 6 de febrero a las 5.00 p. m. | Fuente: RPP

El excongresista fujimorista Diethell Columbus anunció la presentación de su libro ¿Por qué estamos tan jodidos? Apuntes sobre reformas político-electorales, en el que analiza la crisis política en la que está inmerso el país y propone soluciones que considera viables. Uno de los temas que aborda el texto es el de la calidad de los parlamentarios. Sobre ello, Columbus precisó que urge mejorar el acceso a la información respecto de los candidatos para que los electores puedan tener un mejor panorama a la hora de elegir a sus representantes.

"Se tiene que trabajar mejor el tema del voto informado para que no siga llegando cualquier aventurero al Parlamento y que se piense que el Congreso de la República, por ejemplo, y en general cualquier espacio de representación política es como una especie de escuela de formación y que uno llega a hacer una pasantía. Tiene mucho que ver con que la ciudadanía le exija calidad de trabajo a sus representantes y no cantidad", dijo en Ampliación de Noticias.

Asimismo, definió tres problemas que considera los más relevantes y que explicarían, en resumidas cuentas, la crisis de representatividad entre los actores políticos y la población.

"(Existe una) apatía ciudadana con respecto del tema político. La ciudadanía, en términos generales, tiene rechazo por la política y no entiende que si es que no se involucra en política, vamos a estar jodidos como estamos. Otro problema es la clase de representantes que tenemos, que en su mayoría es atolondrada, irreflexiva y que enfoca las cosas en función del interés que pueda tener en su momento, sin interesar si anteriormente hizo lo contrario. Algo que se llama consecuencia. No hay políticos consecuentes o en su gran mayoría no lo son. Finalmente, (se necesita) una reingeniería del sistema de justicia electoral para que no haya tantos cambios intempestivos como hemos tenido a lo largo de los últimos siete u ocho años", mencionó.