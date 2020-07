La empresa también aclaró que anualmente destina un 3% de sus utilidades netas al Convenio Marco para proyectos en beneficio de la población de Espinar. | Fuente: RPP Noticias

Dirigentes de la provincia de Espinar, en la región Cusco, e integrantes del corredor minero amenazaron con hacer una huelga desde el miércoles 15 de julio exigiendo un bono de mil soles. Dicha medida la adoptarán si es que la minera Antapaccay no cumple con destinar fondos de un Convenio Marco para los más de 70 mil pobladores, así lo indicó el presidente del Comité de Lucha de Espinar, Rolando Condori.



Condori dijo que el monto de mil soles solicitados para cada poblador, no proviene específicamente de la empresa, porque forma parte de un Convenio Marco que destina un aporte voluntario para financiar proyectos de inversión social en la zona, todo esto amparado en un proyecto aprobado por el Comité de Gestión y denominado “Mejoramiento del Servicio de Capacidades Para la Reactivación Económica Familiar Frente a la Situación de Emergencia COVID-19”.



“Este es un proyecto, no es un bono a pedido, que nació hace más de dos meses y consigna en que se pueda resarcir a las familias que carecen de una oportunidad de poder tener un ingreso en la canasta familiar. A la mina nosotros no le pedimos ningún céntimo, ojo que esto se aclare. El dinero que nosotros estamos pidiendo es al espacio del comité de gestión que es el Convenio Marco. La empresa minera no nos va a dar ni un solo centavo”, sostuvo el presidente del Comité de Lucha de Espinar.



A través de un comunicado, la minera Antapaccay señaló que está en desacuerdo con otorgar el bono porque la propuesta no se ajusta a los objetivos del convenio y carece de viabilidad legal y técnica. Además, invocó a mantener un diálogo alturado en beneficio de la población de Espinar.



La empresa también aclaró que anualmente destina un 3% de sus utilidades netas al Convenio Marco para proyectos en beneficio de la población de Espinar.



Ante este hecho, la Policía señaló que actuará de acuerdo a la ley si llega a realizarse alguna manifestación contraria al estado de emergencia por la COVID-19.