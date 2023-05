Cusco Cusco: alrededor de 200 estudiantes de Derecho denuncian haber sido estafados

Estudiantes de Derecho de varias regiones del país denunciaron haber sido estafados en Cusco. En conversación con la Rotativa del aire de RPP Noticias, Ángela Cárdenas, una de las afectadas, indicó que alrededor de 200 alumnos fueron engañados por una mujer, quien les aseguró que conseguiría hospedajes mientras duraba el Congreso de Estudiantes Universitarios de Derecho, organizado por la Universidad Andina del Cusco.

Según indicó la joven, cuando la delegación llegó a la Plaza Mayor del Cusco, no encontraron el hospedaje donde -supuestamente- tenían que hospedarse del 22 al 28 de mayo. Al comunicarse con la compañera que hizo el trato, solo les dijo que la situación "escapaba de sus manos".

"Son más de 200 estudiantes que están siendo afectados por esto. La compañera ha contactado a varios para hacer el hospedaje. Nos ha pedido un monto. Cada uno ha pagado 130 soles", indicó en un primer momento. "Al llegar el día d, la compañera nos dice 'perdón, no me puedo contactar y que escapaba de sus manos'. Nosotros estamos acá, a la deriva, porque somos estudiantes. Nosotros no tenemos ingresos para poder mantenernos", complementó la joven de Madre de Dios.

Ante esto, los estudiantes piden la devolución de su dinero. Aseguran que han pasado la noche alojadas por sus compañeras. En estos momentos, una delegación permanece en la Comisaría del Cusco interponiendo la denuncia respectiva en busca de recuperar el dinero para su estadía en la región.

Encuentran 36 piezas metálicas prehispánicas en Vilcabamba

Por otro lado, la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de la región Cusco, encontró 36 piezas metálicas prehispánicas durante una excavación de andenes en zona arqueológica Yuraq Rumi, Ñusta Hispana, en Vilcabamba, La Convención.

De acuerdo con Nicolás Alvino Naveda, responsable de la investigación, los objetos encontrados, entre pulseras, cuchillos, vasijas, pectorales, entre otros, habrían pertenecido a un personaje importante de la época prehispánica. Pero, serán las investigaciones que determinarán a qué cultura y a quién pertenecieron. Añadió -además- que el trabajo continuará por los próximos tres meses, por lo que es probable que se hallen más piezas metálicas.

"Hacia la parte central de la excavación hemos encontrado piezas arqueológicas que corresponde a atuendos personales de un personaje muy importante de la época prehispánica que corresponden a láminas, pectorales, brazaletes, pulseras de diferentes variedades y dimensiones, y atuendos y tocados", indicó el Nicolás Alvino Naveda.