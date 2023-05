Cusco: agricultores de Chinchero pierden más de 2 000 hectáreas de cultivo por nevadas

Cusco Cusco: agricultores de Chinchero pierden más de 2000 hectáreas de cultivo por nevadas

Alrededor de 4000 agricultores del distrito de Chinchero, provincia de Urubamba, en Cusco, se han visto afectados por las nevadas y bajas temperaturas que han golpeado la región. En total, 1500 hectáreas de avena, 500 hectáreas de cebada y 500 hectáreas de haba se han visto afectadas por la inclemencia del clima.

Ante ello, pobladores de la zona han pedido el apoyo al Gobierno Central y la declaratoria de emergencia del sector agrario para que, de alguna manera, puedan recuperar la producción que se ha visto afectada.

"Prácticamente, he perdido prácticamente el 80% de mis hectáreas. Mi principal preocupación es con qué voy a mantener a mi familia. Mis hijos estudian", indicó en un primer momento Eustaquio Gutiérrez, agricultor de la zona. "He perdido mis sembríos de avena. Yo vendo para Puno, Juliaca, Ayaviri (...) Le pido apoyo a las autoridades. Por ejemplo, ya no vamos a tener semillas. Con qué nosotros vamos a sembrar", complementó.

Encuentran 36 piezas metálicas prehispánicas en Vilcabamba

Por otro lado, la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Cusco encontró 36 piezas metálicas prehispánicas durante una excavación de andenes en la zona arqueológica Yuraq Rumi, Ñusta Hispana, en Vilcabamba, La Convención.

De acuerdo con Nicolás Alvino Naveda, responsable de la investigación, los objetos encontrados, entre pulseras, cuchillos, vasijas, pectorales, entre otros, habrían pertenecido a un personaje importante de la época prehispánica. Pero, serán las investigaciones que determinarán a qué cultura y a quién pertenecieron. Añadió -además- que el trabajo continuará por los próximos tres meses, por lo que es probable que se hallen más piezas metálicas.

"Hacia la parte central de la excavación hemos encontrado piezas arqueológicas que corresponde a atuendos personales de un personaje muy importante de la época prehispánica que corresponden a láminas, pectorales, brazaletes, pulseras de diferentes variedades y dimensiones, y atuendos y tocados", indicó el Nicolás Alvino Naveda.