Cusco: roban carrito emolientero a estudiante, pero comisaría no le recibe la denuncia [VIDEO]

Actualidad "Me indignó que la Policía no haga nada", dice Natividad Cruz

Natividad Cruz ofrece una recompensa de 500 soles a quienes le ayuden a identificar a los delincuentes o en todo caso le ayuden a recuperar su herramienta de trabajo. | Fuente: RPP

Una estudiante de la carrera de Guía de Turismo busca desde el pasado 12 de mayo, recuperar su herramienta de trabajo, un carrito emolientero que le fue robado por una pareja de personas en el distrito de Wanchaq, en la ciudad del Cusco.

La joven aseguró que a pesar de que se acercó a una comisaría de la 'ciudad imperial', la policía no le recibió la denuncia y solo dos agentes la acompañaron hasta la zona del hurto para verificar si había cámaras de seguridad.

Se trata de Natividad Cruz, quien, durante la última semana, sola ha tenido que tratar de recuperar su carrito emolientero por el que sacó préstamos que ahora no puede pagar porque se quedó sin herramienta de trabajo.

"Me indignó que la Policía no haga nada"

La estudiante expresó su indignación ante la inacción policial del Cusco al no poder identificar a los autores del hurto, porque las cámaras en la zona donde ocurrió el ilícito no permiten ve los rostros de los delincuentes.

"Me indignó que la Policía no haga nada. Este robo ha sucedido a menos de una cuadra de la comisaría de Ttio. No he podido hacer nada más. Como le digo, como emprendimiento propio yo he sacado un préstamo para poder poner este negocio y justo me pasa esto. Yo estoy en deuda y tengo que trabajar. La Policía no me ha podido hacer caso, ni la municipalidad no ha hecho nada. Cerca de 2 500 he invertido en todo esto, tengo las boletas que corroboran todo y ni siquiera me están apoyando", dijo entre lágrimas.

Por esta razón, la joven estudiante de la carrera de Guía de Turismo, pidió el apoyo de la ciudadanía para poder recuperar su herramienta de trabajo. Ella ofrece una recompensa de 500 soles a quienes le ayuden a identificar a los delincuentes o en todo caso le ayuden a recuperar su herramienta de trabajo. El número al que se pueden comunicarse quienes tengan información es el 928816288.

RPP Noticias puso de conocimiento el caso ante la Oficina Defensorial de Cusco, que aunque tomó atención del mismo, recomendó nuevamente a la joven hacer su denuncia ante la comisaría de Wanchaq, donde no la han atendido hasta el momento y solo le sugirieron recuperarse de la pérdida de su herramienta de trabajo.