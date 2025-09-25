Hallan restos óseos en plena vía pública en Cusco: se trataría de una momia prehispánica [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La PNP estableció un perímetro para comenzar las investigaciones. | Fuente: RPP / Jorddy Quispe

Gran impacto ha causado en Cusco el hallazgo -esta mañana- de restos óseos en plena vía pública, exactamente en la asociación provivienda Alto Qosqo, en el distrito de San Sebastián.

Personal de limpieza encontró los restos humanos dentro de una caja, cubiertos con un plástico color verde. Inmediatamente, los trabajadores informaron a las autoridades.

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y establecieron un perímetro, para realizar las diligencias de ley. Preliminarmente, se estableció que se trataría de una momia prehispánica, informó a RPP el mayor PNP Juan Carlos Villacorta, comisario de San Sebastián.

“Se tenía la información que habían tirado restos óseos a un costado de la vía, acá, en San Hilarión. Personal policial se constituyó de inmediato al lugar, constatando que son restos óseos de data antigua, una momia al parecer”, refirió el oficial.

“Ya se están realizando las coordinaciones con el Ministerio de Cultura para que se constituya al lugar y realice las verificaciones dentro de su campo funcional”, añadió.



Restos en investigación

Tras determinarse que los restos son presuntamente de una momia, se convocó a personal de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco.

Los funcionarios iniciaron las investigaciones preliminares, a fin de establecer la antigüedad de los restos y a qué cultura pertenecen.

En tanto, las pesquisas de la PNP se enfocan en encontrar a la persona o personas que arrojaron en la vía pública los restos óseos. Para ello, se está buscando en las inmediaciones cámaras de seguridad que pudiesen haber captado el hecho.

