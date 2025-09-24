Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Susana Villarán se negó a decir cuándo aportaron Odebrecht y OAS a sus campañas de 2013 y 2014
EP 1872 • 24:29
Informes RPP
Informes RPP
El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital
EP 1327 • 05:45
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01

Cusco: estudiantes levantan toma del local de la UNSAAC con algunas restricciones

Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

Si bien la toma del local fue levantada, existen algunas restricciones, por lo que no se permitirá el ingreso de estudiantes y profesores hasta el viernes 26 de septiembre.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Cusco
00:00 · 01:36
Se informó que los docentes que los exámenes programados se tomarán en la próxima semana
Se informó que los docentes que los exámenes programados se tomarán en la próxima semana | Fuente: RPP

La toma del local de Perayoq de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco - UNSAAC fue levantada la madrugada de hoy miércoles 24 de septiembre tras llegar a acuerdos entre integrantes de la Federación Universitaria del Cusco - FUC y las autoridades universitarias. 

Ello, después de 48 horas de haberse tomado el local principal de esta casa de estudios por denuncias de acoso sexual de estudiantes hacia catedráticos. 

Si bien la toma del local fue levantada, existen algunas restricciones. La primera es que desde hoy hasta el viernes 26 de septiembre, no se permitirá el ingreso de estudiantes y profesores a la universidad, debido a que el dictado de clases mantendrá la modalidad virtual. Las clases volverán a ser presenciales a partir del lunes 29 de setiembre, según información de integrantes de la Federación Universitaria del Cusco

Además, se informó que los docentes que programaron exámenes para esta semana podrán evaluar a sus estudiantes a partir de la próxima semana.

Solo podrá ingresar a la UNSAAC personal administrativo, egresados y quienes deben sustentar tesis hasta el 26 de septiembre

Estos días, hasta el viernes 26 de septiembre, solo podrá ingresar a la UNSAAC personal administrativo, egresados que tengan pendiente algún trámite y aquellos que deban sustentar su tesis

En las seis puertas de ingreso a la UNSAAC, que se irán abriendo a la atención administrativa a partir de las 7 a. m. de hoy, habrá personal de seguridad de la universidad que controlará estas restricciones.

Los integrantes de la FUC también informaron que, fueron denunciados ante el Ministerio Público por parte del rector de la UNSAAC, Eleazar Crucinta, debido a la toma del local de Perayoq.

Te recomendamos

Video recomendado
Tags
Cusco UNSAAC

Más sobre Cusco

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA