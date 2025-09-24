Cusco: estudiantes levantan toma del local de la UNSAAC con algunas restricciones

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Se informó que los docentes que los exámenes programados se tomarán en la próxima semana | Fuente: RPP

La toma del local de Perayoq de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco - UNSAAC fue levantada la madrugada de hoy miércoles 24 de septiembre tras llegar a acuerdos entre integrantes de la Federación Universitaria del Cusco - FUC y las autoridades universitarias.

Ello, después de 48 horas de haberse tomado el local principal de esta casa de estudios por denuncias de acoso sexual de estudiantes hacia catedráticos.

Si bien la toma del local fue levantada, existen algunas restricciones. La primera es que desde hoy hasta el viernes 26 de septiembre, no se permitirá el ingreso de estudiantes y profesores a la universidad, debido a que el dictado de clases mantendrá la modalidad virtual. Las clases volverán a ser presenciales a partir del lunes 29 de setiembre, según información de integrantes de la Federación Universitaria del Cusco.

Además, se informó que los docentes que programaron exámenes para esta semana podrán evaluar a sus estudiantes a partir de la próxima semana.

Solo podrá ingresar a la UNSAAC personal administrativo, egresados y quienes deben sustentar tesis hasta el 26 de septiembre

En las seis puertas de ingreso a la UNSAAC, que se irán abriendo a la atención administrativa a partir de las 7 a. m. de hoy, habrá personal de seguridad de la universidad que controlará estas restricciones.

Los integrantes de la FUC también informaron que, fueron denunciados ante el Ministerio Público por parte del rector de la UNSAAC, Eleazar Crucinta, debido a la toma del local de Perayoq.