Suspenden a profesor de 71 años por presunto acoso sexual contra universitaria en Cusco: estudiantes toman la universidad

La Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC) separó de sus funciones al profesor Justo Lavilla, de 71 años, quien fue enviado a prisión de manera preventiva por seis meses, luego de la acusación que pesa en su contra por el presunto delito de acoso sexual en agravio de una estudiante de la escuela profesional de educación.

A través de un comunicado, la casa superior de estudios informó que la decisión fue adoptada por la Alta Dirección de la Universidad, luego de evaluar todos los hechos que se le imputan al maestro, a quien se le suspendió de todas sus labores académicas y administrativas

Además, la Universidad rechazó toda forma de violencia, acoso o discriminación en agravio de toda la comunidad universitaria.

Comunicado de La Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC) donde se detalla la separación del docente. | Fuente: RPP

Actividades suspendidas hasta nuevo aviso

Mientras tanto las actividades académicas y administrativas siguen suspendidas hasta nuevo aviso por la toma de local que realizan los estudiantes de la Federación Universitaria de Cusco (FUC), como medida de rechazo y solidaridad con sus compañeras víctimas de acoso.

Incluso actividades importantes como el reparto de refrigerios por el Día del Estudiante fueron reprogramados por el impedimento para ingresar a las áreas de Comedor, Cómputo y Apoyo de la Universidad.

Federación Universitaria de Cusco (FUC) se pronunció también por caso de docente acusado de presunto acoso sexual. | Fuente: RPP

Alumnos piden investigar otros casos de acoso sexual

Los alumnos, además de la sanción al catedrático, piden que se brinde un acompañamiento legal, psicológico y social a la estudiante que ha denunciado este hecho. Así mismo las garantías para su vida, para evitar cualquier represalia en su contra.

También la conformación de una comisión especial que investigue a profundidad este caso y otras presuntas denuncias de acoso sexual, donde estarían inmersos otros docentes universitarios.

Profesor universitario fue capturado en flagrancia

Justo Lavilla, de 71 años, fue detenido en flagrancia al interior de un salón de clases el pasado viernes 19 de septiembre por agentes de la comisaría de Tahuantinsuyo tras la denuncia de una estudiante quien detalló que fue citada por el maestro a un lugar, donde presuntamente fue besada a la fuerza, esto según declaraciones del general de la Policía en Cusco.

Alumnos demandan mejoras en la Universidad

Esta denuncia de acoso sexual y la toma del local fue aprovechada también por los universitarios para exigir mejoras en la sede universitaria como acceso a internet, ambientes más espaciosos para residencias, entre otros.