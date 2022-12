A pesar de la lluvia, los manifestantes continúan protestando por las principales calles de la ciudad | Fuente: RPP Noticias

Una caseta, la oficina de una gerencia y otros espacios del local institucional de la municipalidad provincial de Espinar, en Cusco fueron quemados por manifestantes que se sumaron a las protestas en contra del gobierno de Dina Boluarte y exigiendo el adelanto de elecciones en 2023.



La turba arremetió, además, contra unidades vehiculares de la empresa Servosa, que realiza el traslado de minerales de las empresas mineras que operan en las regiones de Cusco y Apurímac. Asimismo, en este último incidente se quemaron al menos tres vehículos, según fuentes de RPP Noticias.



Sin embargo, los incendios en el local fueron controlados luego que una intensa lluvia se registra en la provincia de Espinar en el medio de la marchas. Pese a ello, los manifestantes continúan protestando en las principales calles de la ciudad con arengas de adelanto de elecciones y críticas al gobierno de Dina Boluarte.



Cabe señalar que el corredor minero del sur peruano está bloqueado en los distritos de Ccapacmarca y Chamaca, en la provincia de Chumbivilcas en el marco de las manifestaciones.

Inca Rail suspende actividades

La empresa Inca Rail comunicó la suspensión de las operaciones ferroviarias hasta nuevo aviso debido a las manifestaciones de protesta que se vienen realizando en la región Cusco.

"Deseamos informarles que, hemos sido notificados por el concesionario de la vía férrea, Ferrocarril Transandino S.A., de la suspensión de las operaciones de trenes hasta nuevo aviso, debido a las manifestaciones de protesta que se vienen realizando en la región del Cusco. Cualquier cambio sobre esta medida será comunicado oportunamente", sostuvieron en el pronunciamiento.

Piden vuelo humanitario

Las puertas del aeropuerto Alejandro Velasco Astete del Cusco permanecen cerradas por tercer día, mientras grupos de pasajeros se encuentran varados a la espera de una oportunidad para tomar un avión.

Kelly Muñunca, residente de Arequipa, indicó a RPP Noticias que llegó al Cusco el 9 de diciembre por vacaciones y ahora espera que las autoridades gestionen un vuelo humanitario.

"He venido yo, mi esposo y mis dos hijos. Hemos presupuestado todos nuestros gastos para el día lunes, que ya debía salir nuestro vuelo, y ahora ya no nos alcanza el presupuesto. Estamos gastando 250 soles diarios que escapan de nuestra economía. Hasta ayer estiré la plata, pero para hoy no me queda casi nada. Estoy pidiendo a las autoridades que hagan un vuelo humanitario. Somos bastantes los que estamos acá y tenemos un trabajo a donde ir y corremos el riesgo de perderlo", dijo.

Otro ciudadano, Josué Quispe, señaló a RPP Noticias que necesita viajar a Lima para asistir al sepelio de su padre.



"A la empresa Corpac pido que haya un vuelo humanitario porque quiero estar con mi papá, mi papá ha fallecido ayer y quiero estar en el entierro. Estoy desesperado, no sé que hacer. Pido a las autoridades que haya un vuelo humanitario. Somos personas que tenemos necesidades. Por favor que nos atiendan. Estamos desde ayer. Les pedimos por favor", expresó.