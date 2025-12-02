Cusco: mineros informales bloquean el cruce Choccoyo en Chumbivilcas e inician paro de 48 horas

Los manifestantes sostienen que la medida se debe al apoyo a sus compañeros que protestan en Lima y piden que el Congreso admita la ampliación del Reinfo.

Mineros informales comenzaron este martes un paro de 48 horas y bloquearon el cruce Choccoyo, parte del Corredor Minero del Sur, en la provincia cusqueña de Chumbivilcas, para exigir la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). Ellos advirtieron que no permitirán el paso de vehículos de empresas mineras ni particulares, salvo emergencias.

Los dirigentes sostienen que la medida se debe al apoyo a sus compañeros que protestan en Lima y piden que el Congreso admita la ampliación del proceso de formalización. Ellos señalaron que quieren trabajar dentro de la legalidad y temen que los legisladores ingresen al periodo de fin de año, postergando la discusión y dejando el tema fuera de la agenda parlamentaria.

Más de 14 bases participan en la protesta y se han ubicado en diversos puntos del corredor minero del sur, una vía clave para el tránsito de empresas extractivas como Las Bambas.

Los bloqueos comenzaron desde tempranas horas y han generado preocupación entre transportistas y comuneros por el impacto en la movilidad y las actividades económicas.

Los policías se encuentran en la zona y acompañan las eventuales movilizaciones que los manifestantes acatan a lo largo de esta vía.