Cusco: Policía resguardará el aeropuerto, vías del tren y la Plaza Mayor durante marcha del 15 de octubre

La Policía Nacional anunció las medidas que tomará ante la movilización que se dará este miércoles por las calles del Cusco.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El coronel Carlos Cárdenas, jefe de la División de Orden Público y Seguridad de la Policía Nacional de Cusco, informó que se reforzará la vigilancia en el aeropuerto Alejandro Velasco Astete, las vías de trenes y la Plaza Armas durante la marcha convocada para mañana miércoles 15 de octubre contra el Gobierno.

Cárdenas señaló que para esta movilización se desplegarán 2 mil 500 policías en la ciudad imperial para evitar disturbios en las calles. El jefe policial exhortó a los manifestantes no cometer actos violentos.

"Se va a conversar con representantes de estos gremios para que ellos puedan desplazarse y hacer su protesta de manera pacífica, nosotros estamos también para cuidarlos. Ya por acciones de inteligencia sabemos los lugares y las horas en que estos gremios están acordando reunirse", expresó ante los medios de comunicación.

Dirigentes sociales como Juan Castillo, secretario general de la Federación Departamental de Trabajadores - FDTC Cusco, sostuvo que trabajadores administrativos y docentes de la UNSAAC, mercados de la Ciudad Imperial, colectivos independientes, la Federación Agraria Revolucionaria Tupac Amaru - Fartac, y el gremio de construcción civil, así como estudiantes de la Federación Universitaria del Cusco, son las organizaciones que acordaron participar de la marcha de este miércoles.

El dirigente también manifestó que acordaron no cometer acciones violentas y que estarán vigilantes ante la presencia de infiltrados que busquen promover el caos.