Cusco recibe a más de 300 profesionales del sector turismo que participan del 84º Congreso Mundial de Skål International

Carlos González - Presidente Cámara Regional de Turismo del Cusco (CARTUC) destacó en RPP que este evento es motivo de "alegría y orgullo para los cusqueños y para los peruanos".

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El 84º Congreso Mundial de Skål International, que se desarrolla en Cusco del 25 al 30 de septiembre, tiene como objetivo reunir a líderes del sector turismo para discutir el futuro de la industria a nivel global, informó a RPP Carlos González, presidente de la Cámara Regional de Turismo de Cusco.

"Es la primera vez que se realiza este evento que agrupa a los líderes del sector turismo de todo el mundo en el Cusco y hace 30 años que no se hacía un Congreso Mundial en Sudamérica. Esto tiene que ser un motivo de alegría y de orgullo para los cusqueños y para los peruanos", declaró a RPP.

Este evento, que cuenta con la participación de más de 300 profesionales de diversas nacionalidades, es el primero de su tipo que se realiza en Sudamérica en tres décadas.

Carlos González añadió que este Congreso permitirá que se realizarán diferentes conversaciones acerca del futuro de esta organización internacional en el mundo y temas relacionados con la administración de la institución "que agrupa a decenas de miles de profesionales en turismo en todo el mundo".

"Tenemos ahora más de 300 personas que están acá disfrutando de nuestra ciudad, consumiendo y sobre todo van a ser embajadores del Cusco en el mundo", añadió.

Asimismo, destacó que este evento es una de las iniciativas del sector privado bajo el liderazgo de María del Pilar Salas, presidente de Skál International.

Agenda

Según el área de prensa del Congreso, que marcará su regreso a Sudamérica y por primera vez en el Perú, los temas que marcarán la agenda son:

Turismo sostenible y regenerativo

Conectividad aérea y terrestre para destinos emergentes

Digitalización y la irrupción de la inteligencia artificial en la experiencia del viajero