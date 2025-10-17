Cusco: regidor fue retirado de una sesión de Concejo Municipal por llegar en presunto estado de ebriedad

El regidor del distrito de San Sebastián, Alexander Moreano, acudió a la reunión, pero sus colegas se percataron que olía a alcohol y pidieron que se vaya de la cita.

Alexander Moreano, regidor del distrito de San Sebastián, en la región de Cusco, fue retirado de la sesión del Consejo Municipal luego de que sus colegas y la alcaldesa se percataran que estaba presuntamente ebrio.

Los hechos ocurrieron la noche del jueves. Moreano, ni bien ingresó a la reunión, llamó la atención de los regidores, quienes le expresaron a la burgomaestre que él olía a alcohol y por eso pidieron su salida.

En su defensa, el regidor indicó que fue retirado de la sesión en represalia por haber declarado a los medios de comunicación sobre algunos problemas existentes en la municipalidad. Aunque negó estar ebrio, los periodistas que lo abordaron le señalaron que tenía un fuerte aliento a alcohol.

Moreano señaló que la sesión había sido programada recientemente y que asistió a la cita después de participar en otra reunión en la que estuvo como parte de sus funciones.

Regidores de la Municipalidad de San Sebastián refirieron que se trata de una falta grave que será abordada en un próxima sesión de Concejo.