Cusco: Procuraduría Anticorrupción advierte que solo tienen cinco abogados para atender más de 4 800 casos

La institución explicó que cada abogado asume en promedio 900 casos, lo que genera problemas para un trabajo eficiente.
La Procuraduría Anticorrupción del Cusco enfrenta una carga procesal de más de 4 800 casos y cuenta solo con cinco abogados para atenderlos en toda la región. Así lo denunció el procurador José María Gavancho, quien solicitó un aumento de personal para afrontar este problema.
Gavancho explicó que cada abogado asume en promedio 900 casos, lo que impide hacer un trabajo eficiente. En ese sentido, señaló que aún la Procuraduría General del Estado no ha asignado más funcionarios para trabajar en la región.
"Yo como procurador tengo que tratar de salvar distribuyendo la carga por más de 900 (expedientes) por cada abogado, porque solamente cuento con cinco abogados CAS. Esto es humanamente imposible porque a diario tenemos audiencia. Por semana tenemos 70, 80 audiencias. ¿Quién atiende todas esas audiencias? Y no solamente son audiencias, son escritos que hay que presentar, son relaciones que hay que hacer, son apelaciones que hay que hacer", manifestó para RPP.
El procurador comentó que en la provincia de La Convención, donde se concentran varias denuncias por presuntos actos de corrupción, no se cuenta con ningún abogado asignado.