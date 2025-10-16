"El régimen de Jerí no es distinto al de Boluarte": manifestantes en Cusco realizan plantón por muerte de Eduardo Ruiz por disparo policial

Los manifestantes criticaron al gobierno de José Jerí, exigiendo justicia y el fin de la impunidad.

Un grupo de manifestantes se congregó frente al Palacio de Justicia del Cusco para realizar un plantón y encender velas en señal de luto por la muerte de Eduardo Ruiz Sanz —ocurrida en las inmediaciones de la plaza Francia, en el centro histórico de Lima—, víctima de un disparo efectuado —según el comandante general de la PNP, Oscar Arriola— por el policía Luis Magallanes, de la Dirección de Investigación Criminal.

La activista social Rosmery Roca calificó a la Policía Nacional del Perú (PNP) como "corrupta y mafiosa" y criticó al gobierno de José Jerí, exigiendo justicia y el fin de la impunidad.



"Lo que vimos ayer en Lima nos indignó mucho. La región del Cusco se suma en solidaridad para exigir justicia y evitar la impunidad", remarcó.

Roca lamentó además que el Ejecutivo intente eximir de responsabilidad a la institución policial, pese a que "ya se ha comprobado que un suboficial disparó a quemarropa" contra Ruiz Sanz durante la marcha del miércoles, en la que participaron estudiantes universitarios, gremios de transportistas, sindicatos y colectivos feministas contra el Gobierno y el Congreso.

"En Cusco todavía esperamos justicia para Remo Candia y Rosalino Flores, quienes fueron cruelmente asesinados durante el régimen de Dina Boluarte. El régimen de Jerí no es distinto al de Dina Boluarte: son primos hermanos, nacen de la misma matriz dictatorial, y acá no vamos a descansar hasta que todos caigan", añadió.

La congresista del Bloque Democrático Popular, Sigrid Bazán, anunció que presentó una denuncia constitucional contra el presidente José Jerí por su presunta responsabilidad política en los hechos ocurridos durante las protestas en la capital. La medida también alcanza al titular del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, y al ministro del Interior, Vicente Tiburcio.

"No vamos a permitir que quienes dan las órdenes queden impunes", sostuvo a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter).