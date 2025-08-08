Cusco: advierten que turistas optan por no hospedarse en Machupicchu Pueblo por aumento de precios

Ante los altos precios de los hoteles, los visitantes optan por trasladarse en tren desde Machupicchu Pueblo hasta el sector Hidroeléctrica y, luego, en vehículos hasta el distrito de Santa Teresa, para buscar una mejor oferta.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Frente a la alta demanda de turistas en Machupicchu Pueblo, operadores turísticos como hoteles y restaurantes han incrementado sus precios hasta en un 100 %, aprovechando este escenario, informó Rosendo Baca Palomino, gerente de la Gerencia Regional de Turismo Cusco, quien indicó que fueron los mismos visitantes quienes alertaron sobre esta situación.

"Ya tenemos un mayor número de turistas que están en Machupicchu, esperando la entrada de un día, del día siguiente o subsiguiente. Entonces, creo que también de esto se están aprovechando algunos operadores turísticos, como ciertos hoteles y restaurantes, que, según queja de nuestros visitantes, están incrementando el valor de cada uno de los servicios", declaró.

Ante los altos precios de los hoteles, algunos visitantes optan por trasladarse en tren desde Machupicchu Pueblo hasta el sector Hidroeléctrica y, luego, en vehículos hasta el distrito de Santa Teresa, para buscar una mejor oferta hotelera, indicó Baca Palomino.

Añadió que buscarán sostener una mesa de diálogo con autoridades del distrito y empresarios turísticos para pedir mejoras en las condiciones y precios de los servicios que ofrecen, con la finalidad de que el turista no se vea afectado.

Turistas optan por no hospedarse en Machupicchu Pueblo por aumento de precios debido a alta demanda, alerta Gercetur | Fuente: RPP

"Creo que es importante reunirnos con la Municipalidad Distrital de Machupicchu, vamos a estar presentes y, a través de ellos, convocar a los hoteles y restaurantes a que tenemos que mejorar las condiciones y los precios para que no exprimamos a nuestros turistas", comentó.

Desde la GERCETUR Cusco, esperan que en adelante se implemente un protocolo de atención especial ante fechas festivas donde se incrementa la cantidad de turistas en Machupicchu.

Además, Palomino Baca se mostró a favor de aumentar el aforo hasta 5 940 visitantes por día en temporada alta, cifra que contempla el estudio de capacidad de carga en la maravilla del mundo.