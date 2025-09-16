Turistas varados utilizan 'chismositos' para poder salir de Machupicchu Pueblo [VIDEO]

Estos vehículos, que pueden trasladar hasta ocho pasajeros, trasladan a los turistas varados en Machupicchu Pueblo hasta Ollantaytambo.
Ante la desesperación por estar varados por varias horas en Machupicchu Pueblo, muchos turistas están utilizando unos vehículos conocidos como ‘chismositos’ para poder regresar a Cusco.
En videos grabados por agentes de viajes, a los que RPP tuvo acceso, se observa a grupos de turistas abordando estos coches artesanales, a fin de poder salir de la ciudad.
Los habitantes de Machupicchu Pueblo están utilizando estas vagonetas con motor, para poder trasladar a los turistas en medio de los conflictos sociales que han decantado en la suspensión de servicios de los trenes de los operadores PeruRail e Inca Rail.
Situación en Ollantaytambo
Esta mañana, un equipo de RPP llegó hasta la estación de Ollantaytambo, desde donde parten los trenes con destino a Machupicchu Pueblo, encontrando a decenas de turistas a la espera de poder partir.
Muchos de ellos, constató nuestro corresponsal, pasaron la noche en el lugar, soportando las bajas temperaturas. Entre los afectados, había adultos mayores y familias con niños pequeños.
“Tuvimos que improvisar un hotel aquí, para dormir, y hoy intentar subir, (a Machupicchu Pueblo), pero veo que seguimos igual. Vamos a esperar hoy, a ver si nos dan alguna solución. Y, si no es así, pues tendremos que volver a España”, comentó un turista europeo.