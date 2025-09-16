Turistas varados utilizan 'chismositos' para poder salir de Machupicchu Pueblo [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Así se trasladan los turistas ante la suspensión de viajes de los trenes de PeruRail e Inca Rail. | Fuente: RPP

Ante la desesperación por estar varados por varias horas en Machupicchu Pueblo, muchos turistas están utilizando unos vehículos conocidos como ‘chismositos’ para poder regresar a Cusco.

En videos grabados por agentes de viajes, a los que RPP tuvo acceso, se observa a grupos de turistas abordando estos coches artesanales, a fin de poder salir de la ciudad.

Los habitantes de Machupicchu Pueblo están utilizando estas vagonetas con motor, para poder trasladar a los turistas en medio de los conflictos sociales que han decantado en la suspensión de servicios de los trenes de los operadores PeruRail e Inca Rail.



Situación en Ollantaytambo

Esta mañana, un equipo de RPP llegó hasta la estación de Ollantaytambo, desde donde parten los trenes con destino a Machupicchu Pueblo, encontrando a decenas de turistas a la espera de poder partir.

Muchos de ellos, constató nuestro corresponsal, pasaron la noche en el lugar, soportando las bajas temperaturas. Entre los afectados, había adultos mayores y familias con niños pequeños.

“Tuvimos que improvisar un hotel aquí, para dormir, y hoy intentar subir, (a Machupicchu Pueblo), pero veo que seguimos igual. Vamos a esperar hoy, a ver si nos dan alguna solución. Y, si no es así, pues tendremos que volver a España”, comentó un turista europeo.

