Reflexiones del evangelio
Entrevistas ADN
Informes RPP
"Somos rehenes": turistas reclaman por bloqueos y suspensión del servicio de trenes a Machu Picchu

Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

Óscar, ciudadano argentino que llegó junto a un grupo de 20 personas, señaló que tuvieron que reprogramar hoteles y boletos debido a la suspensión del servicio: "Se nos está haciendo muy difícil".

Cusco
00:00 · 06:11
Entre los afectados se encuentran adultos mayores, familias con niños y visitantes extranjeros que ha visto alterados sus itinerarios.
Entre los afectados se encuentran adultos mayores, familias con niños y visitantes extranjeros que ha visto alterados sus itinerarios. | Fuente: Andina

Turistas que llegaron al distrito cusqueño de Ollantaytambo permanecen a la espera de que se restablezca el servicio de trenes hacia Machu Picchu. Desde la madrugada, varios visitantes han aguardado en exteriores de la estación, soportando bajas temperaturas y, en algunos casos, pasando la noche en el mismo lugar con mantas y equipaje.

Entre los afectados se encuentran adultos mayores, familias con niños y visitantes extranjeros que ha visto alterados sus itinerarios.

Este es el caso de Cándido, un turista español que relató a RPP que él y su grupo permanecieron cinco horas dentro de un vagón antes de ser desalojados.

"Tuvimos que improvisar un hotel aquí, para dormir, y hoy intentar subir, pero veo que seguimos igual. Vamos a esperar hoy, a ver si nos dan alguna solución, y si no es así, pues tendremos que volver seguramente a España, porque llevamos diez días aquí en Perú. Pensábamos comprar un boleto físico. La idea era haber subido hoy", manifestó.

Entre los afectados se encuentran adultos mayores, familias con niños y visitantes extranjeros que ha visto alterados sus itinerarios.
Entre los afectados se encuentran adultos mayores, familias con niños y visitantes extranjeros que ha visto alterados sus itinerarios. | Fuente: RPP

"Somos rehenes"

Una situación similar a la de Cándido atraviesa Óscar, ciudadano argentino que llegó junto a un grupo de 20 personas. 

"Puedo estar de acuerdo con la protesta, pero, lamentablemente, se están comportando de una manera muy fea, porque somos rehenes. No vivimos a 20 kilómetros, sino a miles de kilómetros. Nosotros teníamos programado subir ayer al santuario. Tuvimos que reprogramar hoteles, reprogramar boletos, y todo eso implica un costo. Se nos está haciendo muy difícil", apuntó.

En tanto, Defensoría del Pueblo llegó a la estación para constatar la situación de los viajeros y verificar en la zona de conflicto en Corihuayrachina la situación de los heridos tras los enfrentamientos ocurridos ayer entre manifestantes y la Policía Nacional.

Visitantes nacionales y extranjeros esperan una pronta solución que les permita continuar con sus planes y cumplir el anhelado sueño de conocer Machu Picchu.

Cusco Bloqueos Servicio de trenes

