Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
El Fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez, adelanta líneas de su gestión en declaraciones a RPP
EP 1871 • 16:09
Informes RPP
Informes RPP
El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital
EP 1327 • 05:45
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01

Cusco: dirigentes de Anta levantaron el paro de 48 horas que mantenían contra el INEI por su labor en el Censo Nacional

Durante esta mañana las vías se encontraban bloqueadas por la población.
Durante esta mañana las vías se encontraban bloqueadas por la población. | Fuente: RPP
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

La decisión se tomó esta tarde tras una reunión entre los manifestantes con funcionarios del Gobierno Regional del Cusco.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los dirigentes de la provincia de Anta, en Cuzco decidieron levantar su paro de 48 horas iniciada la madrugada de hoy en contra del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) por labor que cumple durante el Censo Nacional 2025. 

La decisión se tomó esta tarde tras una reunión con mediación del Gobierno Regional, que instó a los manifestantes a levantar su medida de fuerza, además del compromiso de solucionar el conflicto limítrofe con la provincia de La Convención. 

La población había iniciado la protesta porque cuestionaban que el INEI aplicara el censo sin respetar los límites territoriales de Anta y la Convención debido a una controversia sobre la ubicación del sitio arqueológico de Choquequirao. 

Ante este anuncio, entidades como la UGEL Anta confirmaron que las labores escolares se realizarán con normalidad, en tanto las actividades turísticas en la Laguna de Humantay y el trekking Salcantay Machupicchu también se darán sin inconvenientes. Además, Ferrocarril Trasandino autorizó las operaciones en la ruta Cuzco-Llantaytambo-Machupicchu, luego de confirmar el levantamiento de la medida de fuerza. 

Durante el tiempo que duró el paro se registraron hasta tres puntos de bloqueo en la carretera Panamericana Sur que une a la región Cuzco con Apurímac y Lima. Esta situación generó que varios vehículos de transporte de carga y de pasajeros quedaran varados por más de ocho horas.

La vía fue despejada para retomar el libre tránsito de vehículos.
La vía fue despejada para retomar el libre tránsito de vehículos. | Fuente: RPP

Video recomendado
Tags
Cusco INEI Anta

Más sobre Cusco

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA