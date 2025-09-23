Cusco: dirigentes de Anta levantaron el paro de 48 horas que mantenían contra el INEI por su labor en el Censo Nacional

La decisión se tomó esta tarde tras una reunión entre los manifestantes con funcionarios del Gobierno Regional del Cusco.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los dirigentes de la provincia de Anta, en Cuzco decidieron levantar su paro de 48 horas iniciada la madrugada de hoy en contra del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) por labor que cumple durante el Censo Nacional 2025.

La decisión se tomó esta tarde tras una reunión con mediación del Gobierno Regional, que instó a los manifestantes a levantar su medida de fuerza, además del compromiso de solucionar el conflicto limítrofe con la provincia de La Convención.

La población había iniciado la protesta porque cuestionaban que el INEI aplicara el censo sin respetar los límites territoriales de Anta y la Convención debido a una controversia sobre la ubicación del sitio arqueológico de Choquequirao.

Ante este anuncio, entidades como la UGEL Anta confirmaron que las labores escolares se realizarán con normalidad, en tanto las actividades turísticas en la Laguna de Humantay y el trekking Salcantay Machupicchu también se darán sin inconvenientes. Además, Ferrocarril Trasandino autorizó las operaciones en la ruta Cuzco-Llantaytambo-Machupicchu, luego de confirmar el levantamiento de la medida de fuerza.

Durante el tiempo que duró el paro se registraron hasta tres puntos de bloqueo en la carretera Panamericana Sur que une a la región Cuzco con Apurímac y Lima. Esta situación generó que varios vehículos de transporte de carga y de pasajeros quedaran varados por más de ocho horas.