Incendio en casa de tres pisos causó la muerte de un perro en Cusco

Un incendió se registró anoche en la avenida Industrial, en el distrito de Santiago, región Cusco, que consumió los tres pisos de una vivienda edificada con material 'Drywall' en una estructura metálica.

Según información preliminar de la Policía, en el momento del incendio no había nadie en el edificio, con la excepción del perro de la familia que perdió la vida en el siniestro.

"Yo no sabía que se estaba incendiando (la vivienda). La familia me lo ha advertido porque lo han visto y por eso lo pude ver por la ventana de la calle. Desde la avenida vi que estaba saliendo fuego, y luego yo he tratado de retirar mi carro y que los cables de luz no entren", declaró un vecino a RPP.

"Pero nada se podía hacer porque el fuego daba miedo y, ¿si la casa cae encima de nosotros?. Al poco rato llegaron los policías y los bomberos, y ya no nos dejaron entrar. Toda la casa, en un hora, se ha incendiado", agregó.

La PNP no logró ingresar a la vivienda con tiempo porque existe un portón en la entrada a la vecinadad, lo que dificultó la realización de los trabajos de controlar el incendio y evitar la muerte de la mascota.

Al cierre de esta nota, la Policía continuaba con las investigaciones para determinar las causas del siniestro.