Mincetur presentará una propuesta de "ordenamiento" para mejorar compras de entradas en Machu Picchu

Los ministerios de Comercio Exterior y Turismo y Cultura trabajarán en un reordenamiento en Machu Picchu para atender los reclamos de los turistas que intentan visitar la maravilla mundial.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ante las denuncias de varios turistas extranjeros y nacionales con respecto a la forma de adquirir boletos para visitar la Llaqta Inca, donde no se recibe dólares, no hay tipo de cambio o no se puede pagar con tarjetas de crédito, Desilú León, ministra de Comercio Exterior y Turismo, señaló que se realizará un reordenamiento en Machu Picchu junto al Ministerio de Cultura.

Para esto se tiene que revisar ciertos procedimientos porque la demanda de turistas se ha ido incrementando, sobre todo en temporada alta, ya se han realizado reuniones en la PCM y la Unidad de Gestión de MachuPichu y se espera que el Ministerio de Cultura haga la propuesta con los cambios para solucionar esta problemática.

Por otro lado, también se pronunció sobre la 'Ruta del Papa'. Al respecto, señaló que se viene trabajando con 4 regiones para impulsar las visitas de turistas por donde el Papa León XIV realizó su labor evangelizadora en el país.

Se trata de las regiones de Lambayeque, La Libertad, Piura (Chulucanas) y el Callao, dónde se han hallado diversos lugares por donde laboró, como parroquias, comedores populares, entre otros. Por ejemplo, en Lambayeque hay 22 recursos religiosos que se han hallado, señaló.

En otro momento también se refirió sobre la tarjeta que se le ha entregado por parte del Palacio de Gobierno a la presidenta Dina Boluarte. Según dijo, se otorga a varios trabajadores de algunos ministros, no solo al despacho presidencial, por derecho de refrigerio diario, como se hacía en años anteriores y en algunos casos se daban en especies y en otro le pagaban diario el costo de un menu y ahora se entrega tarjetas. Agregó que son procesos transparentes y públicos y cuenta con los controles del uso de recursos públicos.