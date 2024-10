Nuestra Tierra en Cusco: el influencer culinario Waldir Maqque nos enseña a preparar un 'KFCuy'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Waldir Maqque: "Yo estoy apostando de todas formas con productos locales"

el influencer culinario Waldir Maqque nos enseña a preparar un "KFcuy"

El reconocido influencer cusqueño Waldir Maqque inauguró un establecimiento de comida rápida en el Cusco, dentro del Mercado El Sol, en la esquina de las avenidas Garcilaso y El Sol; para ofrecer productos a base de cuy y papas nativas.

En una edición especial de Nuestra Tierra, RPP llegó hasta el local ‘Don Salchichón’, del joven cusqueño -que tiene más de cuatro millones de seguidores en TikTok-, para conversar con Waldir Maqque, oriundo de una comunidad de Pisac.

"De hecho que la comida creo que a todos nos llama la atención y, cuando abrí mi página de TikTok o en las redes sociales, era para enseñar la gastronomía andina, porque siempre estaba oculta y porque veíamos programas que todo era industrializado (...) y entonces me decían Waldir, qué increíble, mi mamá cocinaba así, mi abuela hace treinta años cocinaba así. Esto fue parte del recuerdo y que se esté enseñando, revalorando pues es algo muy lindo. He tenido bastante acogida en todas las redes sociales", dijo.

Waldir Maqque afirmó que adaptó el uso de productos nativos a la comida rápida, destacando su valor, ya que este tipo de insumos se encontraban devaluados cuando las familias intentaban venderlos en el mercado después de un arduo trabajo.

"Yo estoy apostando de todas formas con productos locales y 'Don Salchichón' hace de eso, yo hago salchicha vegana, salchichas y chorizos en casa. Todo viene de los videos del TikTok y buscábamos plasmarlo o abrir un algún lugar para que puedan degustarlos porque todos me piden: 'oye, he visto tu salchicha, he visto tu chorizo y quiero que lo plasmes, quiero comer eso". Entonces, a través de eso nace de traer este espacio para que puedan venir a degustar estos platos con toques muy andinos, con productos locales", explicó.

"Qué riquito cuy"

Sobre la comida rápida en base a cuy, Waldir Maqque afirmó que trabaja el roedor andino en especie de filetes, ya que admitió haber tenido bastantes críticos al presentar este plato de forma entera.

"Aquí en la parte de la sierra somos muy consumidores de cuy. En una fiesta, en un cumpleaños siempre nos comemos nuestro cuy y eso ahorita verlo en comida rápida es algo increíble, de que puedan degustar, degustar como cualquier otro plato", expresó.

Además, Waldir Maqque precisó que junto a la comida rápida ofrece bebidas locales como mates e infusiones de muña o plantas que crecen en zonas de altura.

"Y también como la chicha morada, no puede faltar nuestras bebidas, como la chicha de jora. Siempre estamos adecuándonos, y también es una ventana (...) QRC le digo, QRC es 'qué riquito cuy' y así que vamos a qué riquito cuy", manifestó.