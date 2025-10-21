Cusco: Poder Judicial dispone seis meses de prisión preventiva contra profesor acusado de acosar a dos estudiantes

El docente, quien laboraba en la Universidad Continental, proponía a las jóvenes salir con él a cambio de mejorar sus calificaciones.

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria del Cusco dictó seis meses de prisión preventiva contra el profesor de la Universidad Continental, Wilfredo Cano, investigado por presuntamente acosar sexualmente a dos estudiantes de dicha casa de estudios.

El docente fue detenido la semana pasada por la Policía Nacional en el interior de su vehículo, cuando se trasladaba junto a una estudiante de 18 años, por el sector Collana, del distrito cusqueño de San Jerónimo. Según información de la Fiscalía, el catedrático aparentemente proponía a las jóvenes reunirse con él para mejorar sus notas en la universidad.

El otro caso, el de la menor de 17 años, tiene que ver con una proposición similar, que fue comunicada aparentemente por una llamada telefónica del docente a la estudiante. El docente en mención será recluido en el establecimiento penitenciario de Cusco.

La universidad suspendió de sus labores al profesor Wilfredo Cano ni bien conocieron de la denuncia que pesaba en su contra.