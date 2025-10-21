PJ admitió a trámite recursos de apelación de Vizcarra para que se archive delito de colusión simple por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Poder Judicial admitió a trámite tres recursos de apelación del expresidente Martín Vizcarra con los que busca que se archive el delito de colusión simple que le atribuye la Fiscalía por los casos del Proyecto de Irrigación Lomas de Ilo y el Hospital Regional de Moquegua.

El juez Víctor Alcocer Acosta determinó que los tres recursos de apelación interpuestos por el exmandatario, a través de su defensa legal, cumplen los presupuestos establecidos en el Código Procesal Penal para ser admitidos.

La defensa legal del exjefe de estado demanda que la instancia superior revoque las resoluciones emitidas por dicho magistrado, el 14 de julio, 15 de agosto y primero de setiembre, en las que rechazó los recursos de excepción de prescripción, excepción de improcedencia de acción y excepción de litispendencia que interpuso en favor de su patrocinado durante la etapa intermedia o de control de la acusación de 10 años de prisión que presentó la Fiscalía contra su defendido por el delito de colusión simple y reformándolas declare fundados estos recursos y se disponga el "sobreseimiento" o "archivo" de dicho delito dentro de este proceso penal.

Ante ello, el juez Alcocer Acosta resolvió en tres resoluciones emitidas el último 3 de octubre " conceder estos tres recursos de apelación y remitirlos a la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional. Esta instancia, si los admite a trámite, deberá convocar a una audiencia virtual para evaluarlos con la participación de las partes procesales involucradas a fin de emitir una decisión al respecto en los próximos días.

En la actualidad el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional lleva adelante un juicio oral contra el exmandatario Martín Vizcarra por presuntos actos de corrupción cuando fue presidente regional de Moquegua, en cual el Fiscal Germán Juárez Atoche pidió que se le imponga la pena de 15 años de prisión al acusarlo por el presunto delito de cohecho pasivo propio en agravio del estado a raíz de los casos del Proyecto de Irrigación Lomas de Ilo y el Hospital Regional de Moquegua.