Tragedia en Cusco: tres adolescentes mueren tras chocar con un auto, uno de ellos era el conductor

Cusco: Tres adolescentes mueren tras chocar auto
Cusco: Tres adolescentes mueren tras chocar auto | Fuente: RPP
Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

Según informó a RPP el general de la Policía Nacional en Cusco, Julio Becerra, los fallecidos son dos de 17 años y uno de 15, que chocaron contra una camioneta, en donde solo se reportaron heridos.

Actualidad
00:00 · 01:42

Tres menores de edad, dos de 17 años y uno de 15 años, murieron luego de que el vehículo en el que viajaban chocara frontalmente con una camioneta en la carretera Cusco-Urcos, a la altura del distrito de Oropesa, provincia cusqueña de Quispicanchi, informó el general de la Policía Nacional en Cusco, Julio Becerra.

Añadió que en el vehículo estaban cinco menores de edad, conducido por uno de los que tenían 17. Los otros dos restantes se encuentran heridos y tenían 15 y 14 años.

"Alrededor de las 11 y media de la noche de ayer se reportó un choque frontal entre dos vehículos, un auto y una camioneta. El tema es que en el auto iban cinco menores de edad, además este vehículo estaba siendo conducido por uno de ellos, en donde tres han fallecido, lamentablemente", comentó Becerra.

De acuerdo a información policial, los cinco adolescentes viajaban en un auto desde el distrito de Oropesa hacia la ciudad de Cusco.

RPP pudo conocer que los menores de edad fallecidos eran integrantes de la danza Terala de Oropesa, quienes anunciaron que no participarán en la festividad de la Virgen Asunta porque se encuentran de luto.

Cusco: tres menores de edad mueren tras chocar auto
Cusco: tres menores de edad mueren tras chocar auto | Fuente: RPP

Investigación

Los menores viajaban de esa localidad para participar en una festividad en la Ciudad Imperial, indicó el jefe policial, quien añadió que el menor que conducía el vehículo no tenía licencia de conducir.

"Ya se han acercado la familia del menor que conducía el vehículo señalando que estos jóvenes venían desde Oropesa hacia la ciudad de Cusco con la finalidad de participar en alguna reunión o festividad. El conductor, siendo menor, no tenía licencia de conducir", informó Becerra a RPP. 

Por otro lado, en la camioneta viajaban tres adultos. El general de la Policía en Cusco dijo que un equipo especial de agentes investiga la causa que originó el siniestro vehicular.

Alcalde de Chumbivilcas fue uno de los heridos

La Municipalidad Provincial de Chumbivilcas confirmó que el alcalde José Alberto Flores Cruz es uno de los ciudadanos heridos en el accidente de tránsito ocurrido en la carretera Cusco-Urcos y que recibió el alta médica de forma inmediata. Él se trasladaba a Arequipa.

Según la municipalidad, el auto que era manejado por un menor de edad "invadió el carril contrario, quienes presumiblemente retornaban de una fiesta del distrito de Oropesa".

"El alcalde recibió el alta médica inmediata, al igual que los demás ocupantes de la camioneta. Sin embargo, por recomendación del médico de turno, guardará tres días de descanso, reincorporándose el lunes a sus actividades propias del Despacho de Alcaldía para continuar trabajando por el desarrollo de nuestra provincia", sostuvieron para también expresar su solidaridad con las familias afectadas.

Tags
Cusco Chumbivilcas oropesa

