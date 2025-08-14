Santa Rosa de Loreto: ultiman preparativos para visita de la presidenta Dina Boluarte

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Así se ultiman los preparativos para la visita de Dina Boluarte. | Fuente: RPP

En Santa Rosa de Loreto, en la zona fronteriza con Colombia, se ultiman los preparativos para la visita de la presidenta Dina Boluarte, tal como anunció en conferencia de prensa el jefe del Gabinete, Eduardo Arana.

El enviado especial de RPP informó que esta mañana personal del Ejército colocó áreas verdes e instaló un mástil para que se ice la bandera peruana durante la ceremonia que encabezará la jefa de Estado.

La actividad tendrá lugar a orillas del río Amazonas, a unos 100 metros del puerto principal de Santa Rosa de Loreto.

Nuestro periodista indicó que ha trascendido que la visita de Boluarte tendrá lugar este viernes, a las 10:00 a.m.; aunque esto -hasta el cierre de este informe- no ha sido confirmado oficialmente.

Los pobladores de Santa Rosa de Loreto se han mostrado expectantes por la visita de Boluarte, manifestando su deseo de que la mandataria anuncie obras que beneficien al distrito.



Dina Boluarte en Santa Rosa de Loreto

Como se recuerda, el jefe del Gabinete, Eduardo Arana, confirmó ayer, en conferencia de prensa, que la presidenta Dina Boluarte viajará “esta semana” a Santa Rosa de Loreto, en medio del impasse diplomático que se tiene con el Gobierno colombiano.

“Esta semana se está programando, como lo ha mencionado el ministro de Defensa, una segunda campaña en la que la señora presidenta va a liderar esta nueva actividad y en la que estamos respondiendo de manera frontal ante los problemas sociales y ante los retos y desafíos que tenemos en la comunidad”, sostuvo.

Arana no precisó la fecha, pero recordó que un grupo de ministros, con él incluido, viajó ya a dicha localidad para conversar con la población y conocer sus necesidades.

El distrito de Santa Rosa de Loreto, ubicado en la isla Chinería, se ha convertido en el centro del impase diplomático entre Perú y Colombia, luego de que el presidente Gustavo Petro acusara a nuestro país de haber “copado” territorio que él considera pertenece a su país.

El impasse tuvo su momento más álgido a inicios de esta semana luego de que el precandidato presidencial colombiano Daniel Quintero ingresó a territorio peruano e izó una bandera de su país.

