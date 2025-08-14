Últimas Noticias
Trujillo: agente de seguridad frustró intento de asalto a cambista y abatió a presunto asaltante [VIDEO]

El momento en que el cambista ingresa al local y es amedrentado por el asaltante.
El momento en que el cambista ingresa al local y es amedrentado por el asaltante. | Fuente: REGPOL LA LIBERTAD
Sergio Espinoza

por Sergio Espinoza

·

El agente de seguridad se percató de la escena y, de inmediato, abrió fuego contra Danny Luján Chunga.

Actualidad
00:00 · 01:26

Un agente de seguridad abatió a un presunto delincuente que ingresó a un local para tratar de asaltar a un cambista en la Prolongación César Vallejo, frente al centro comercial Real Plaza de Trujillo, en la región La Libertad.

Una cámara de seguridad captó el momento en que el cambista llegó en su motocicleta a los exteriores de una casa de cambio. Inmediatamente fue interceptado por un desconocido y, en medio de su desesperación, ingresó al local para evitar ser asaltado.

El aparente asaltante también ingresó al local y la víctima se ocultó detrás de unas máquinas fotocopiadoras e incluso arrojó sillas para esquivar los balazos.

Agente de seguridad frustró el robo

Al percatarse del sonido del proyectil y de los gritos, un agente de seguridad que se encontraba en local contiguo desenfundó su arma y disparó al atacante, quien trató de huir, pero a los pocos metros cayó contra el pavimento.

El cómplice, quien esperaba en su motocicleta metros más adelante del local, huyó del lugar.

El sujeto fallecido fue identificado como Danny Luján Chunga, según informó la Fiscalía.

Mientras tanto, el cambista resultó herido de bala, por lo que fue auxiliado por unidades de emergencia.

La Policía Nacional investiga el caso para identificar a la otra persona implicada en este intento de asalto.

Tags
Trujillo La Libertad inseguridad ciudadana

