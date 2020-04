“No tenemos dinero, por eso hemos tomado la decisión de dormir en las calles. ¿Qué más podemos hacer? En este momento le pido, a través de RPP Noticias, al gobernador regional de Arequipa que nos escuche. | Fuente: RPP Noticias

"¿Qué podemos hacer? No tenemos plata". El crudo testimonio pertenece a un ciudadano arequipeño varado en Cusco y el martes 28 de abril, junto a cientos de personas, no solo de su región sino de otras como Lima, protestaron frente a la sede del gobierno regional para pedir que se programen viajes humanitarios de retorno.

El numeroso grupo de arequipeños pasaron la noche en las afueras de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (DIRCETUR) de Cusco. Con varias semanas en una ciudad ajena en la que el estado de emergencia los sorprendió, ya no aguantan más. En medio de la intemperie, solicitaron ayuda a su gobernador regional, Elmer Cáceres Llica, para volver a la ‘Ciudad Blanca’.

“No tenemos dinero, por eso hemos tomado la decisión de dormir en las calles. ¿Qué más podemos hacer? En este momento le pido, a través de RPP Noticias, al gobernador regional de Arequipa que nos escuche. Señor Llica, nosotros hemos votado por usted, no nos abandone, no nos desprecie. Coordine con el Gobierno Regional de Cusco porque no quieren brindarnos ayuda”, dijo uno de los varados.

En bus, Arequipa está a unas ocho horas de Cusco. Pero en cambio, Lima está a más de veinte. Y alrededor de 180 personas varadas procedentes de la capital pidieron al alcalde, Jorge Muñoz, que interceda por ellos y organice un vuelo con destino a la capital.

“Yo radico en Lima. Estoy hospedado en la casa de unos parientes. Necesito el apoyo del gobierno regional de Lima porque aquí nadie nos hace caso. Hemos hecho una lista, nos hemos registrado por la página web, pero hasta ahora no nos llaman”, comentó.

“¡Vizcarra, Muñoz, queremos ir a casa!”, gritaron a una sola voz varios manifestantes. Uno de ellos mencionó que las autoridades, tanto de Lima como de Cusco, no dan respuesta.

“Un grupo de 100 personas se han ido a pie, pero los han retenido en Abancay. Además, los vuelos humanitarios que salieron han sido pagados por una minería. Dicen que las personas vulnerables han sido escogidas para viajar. Pero aquí también hay niños, mujeres embazadas, entre otros”, señaló.