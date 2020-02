El titular del Mincetur destacó la labor de los gobiernos regionales y el Ejército. | Fuente: Andina

Luego de que este jueves, el Gobierno declarara el estado de emergencia en varios distritos de provincias de Ayacucho, Cusco, y Puno, a consecuencia de las intensas precipitaciones que han originado desbordes y huaicos, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Edgar Manuel Vásquez Vela, indicó que ya se realizó un mapeo completo de las zonas afectadas.

“Tenemos clara la estrategia de avance que está liderando en este momento en la zona el alcalde, con participación del gobernador y del Ejército. Ayer se logró a las 3:00 tener operatividad de vuelos en la zona. Con los helicópteros del Ejército pudimos rescatar a dos heridos con fracturas que ya están siendo atendidos. En total los heridos atendidos son alrededor de seis. No ha habido una cantidad numerosa de heridos graves”, indicó en declaraciones a RPP Noticias.

Asimismo, el titular del MINCETUR aseguró que, hasta el momento, se han registrado cuatro fallecidos y nueve desaparecidos por los derrumbes, sin embargo, destacó la respuesta que se ha tenido en la región Cusco.

“Eso nos ha posibilitado, a pesar de las condiciones climáticas complejas de la zona, ir avanzando. Es una situación compleja y quisiera señalar que los técnicos del INAGEM llegaron, el propio gobernador se quedó además un día varado en la zona de Huayra”, apuntó y confirmó que se trató de un aluvión que produjo el desprendimiento de hielo y tierra.

¿ESTABAN LAS VIVIENDAS MAL UBICADAS?

Vásquez Vela indicó que Sahuayaco y la zona Playas Sahuayaco han sido las zonas más afectadas por los huaicos, e indicó que hay un número importante de viviendas afectadas. Los pobladores de la zona, sin embargo, lograron evacuar rápidamente.

“Eso no quiere decir que no haya importantes pérdidas que ellos están lamentando. Están en unas condiciones psicológicas de afectación muy complejas. Nosotros hemos tardado en terminar de sacar a los heridos no porque no se les haya podido sacar desde un primer momento; sino porque no querían salir. Por eso ha sido muy importante que entremos con las brigadas del Ministerio de Salud, con psicólogos que ya están en la zona. (…) Hay personas que no quieren salir porque creen que les van a robar o quitar sus tierras. Hay que hacer un trabajo psicológico muy importante”, destacó.

Asimismo, descartó que la mayor parte de las viviendas afectadas por este desastre natural hayan estado ubicadas en zonas de riesgo. En el caso de la provincia de Totora, el ministro indicó que se ha podido rescatar a las personas que se encontraban aisladas.

DONACIONES

Gracias a las buenas condiciones climáticas de este jueves, el ministro indicó que su sector podrá desplegar, con mayor rapidez, los helicópteros que transportan víveres, frazadas y ropa. Asimismo, indicó que la vía hasta Santa Teresa se encuentra completamente despejada.

“No hay ningún inconveniente en llegar hacia esa zona. En Lima, Defensa Civil es el encargado de enviar la ayuda… ya han llegado 12 toneladas de ayuda desde el Cusco y hoy día se empiezan a repartir”, apuntó. “Comprendemos su momento de angustia y desesperación, pero estamos haciendo todos los esfuerzos por llegar a ellos”, finalizó.