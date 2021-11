Provincia de Jaén, Cajamarca | Fuente: Andina

Un fuerte sismo de magnitud 7.5 se registró la mañana, alrededor de las 5:52 de este domingo en la localidad de Santa María de Nieva, provincia de Condorcanqui y región Amazonas.

Al respecto, Ruth Mizahuan, directora de la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional en Cajamarca dio el reporte de los daños en la región. En declaraciones a RPP Noticias, señaló que, hasta el momento, se han reportado daños en tres provincias: Jaén (distrito de Santa Rosa), San Ignacio (distrito de San José de Lourdes) y en Cutervo (distrito de San Andrés de Cutervo).

“Tenemos hasta el momento afectadas siete viviendas, dos de la ciudad de Jaén y una en Santa Rosa, cinco en el distrito de San José de Lourdes y una en el distrito de San Andrés de Cutervo. Tenemos también dos viviendas inhabitables en el distrito de San Andrés de Cutervo y una vivienda destruida en San José de Lourdes. Ese es el primer reporte preliminar que tenemos a la fecha y también daños en carreteras que ha habido en el distrito de Santa Rosa. No están considerados los ocho metros de deslizamiento y ya se está trabajando con los recursos y maquinaria del mismo distrito para poder darle transitabilidad”, señaló.

Asimismo, destacó que el monitoreo de las zonas continúa, a pesar de que no se tiene ningún reporte de daños a la vida y a la salud de las personas. Por el momento, se espera que los distritos del norte del departamento completen su evaluación para corroborar si existen otros sectores afectados.



¿QUÉ ZONAS HAN SIDO AFECTADAS?

Las zonas principalmente afectadas son centros poblados y caseríos, en donde las viviendas están construidas por lo general a base de adobe o de quincha. El movimiento telúrico, sumado a las lluvias de los últimos días, ha afectado la infraestructura de estas viviendas.

“Una de ellas es una casa bastante rústica de madera con quincha, que es el caso de San José de Lourdes, que se ha destruido, ha colapsado y las demás tienen la misma característica, principalmente porque en las últimas semanas la lluvia ha sido bastante fuerte, que probablemente los suelos se han saturado y con el movimiento ha generado que algunas viviendas puedan afectarse, pero también algunos tramos de carreteras”, manifestó Mizahuan y agregó que ello continúa en evaluación a través del Centro de Operación Regional en coordinación con los distritos.

“Estamos monitoreando toda la región Cajamarca, todas las provincias y sus distritos se están reportando, han salido a hacer la evaluación (un monitoreo bastante rápido) y nos hemos centrado principalmente en los distritos del Oriente, que son los que colindan con Amazonas y son los más probables de afectación. Hasta el momento solamente Santa Rosa y San José de Lourdes del Norte nos han reportado daños”, señaló.

DAÑOS EN LA CARRETERA Y BIENES DE AYUDA HUMANITARIA

Mizahuan también indicó que solo se ha reportado una afectación en la carretera, en el distrito de Santa Rosa, a consecuencia de la caída de una roca. Se trata de una carretera que comunica Santa Rosa con el interior de las comunidades. Por el momento, se tiene pase por un carril libre por el que transitará la maquinaria pesada de la Municipalidad.

La especialista agregó que debido al daño registrado en las viviendas se debe hacer uso de los bienes de ayuda humanitaria, que son de techo, abrigo, enseres y herramientas. Las provincias y los distritos cuentan con almacenes de bienes de ayuda humanitaria.

SOBRE CHICLAYO



Por su parte, el jefe de Defensa Civil de Chiclayo, Manuel Yerren, señaló que el sismo con epicentro en Santa María de Nieva se sintió bastante fuerte e la ciudad de Chiclayo, en donde la plataforma provincial de Defensa Civil, encabezada por el alcalde, ya se encuentra realizando un monitoreo de toda la ciudad.

“Nosotros en Chiclayo tenemos casonas antiguas que últimamente tienen varias afectaciones, más que todo por su antigüedad. Una de ellas es la Iglesia La Verónica, que lamentablemente uno de sus muros está inclinado casi 30 centímetros. Nosotros hemos ido a hacer la evaluación y esa infraestructura ha resistido al sismo. Lo mismo que el colegio Pedro Alabarte, que hace algunos años está apuntalado y también algunas otras casonas históricas han resistido al sismo. Eso para nosotros es un indicador de que no hay mayores daños. Si bien se ha sentido muy fuerte acá en Chiclayo no hay mayores daños”, dijo en declaraciones a RPP Noticias y agregó que, con respecto a las carreteras, no se han registrado mayores afectaciones.

