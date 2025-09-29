Huancavelica: 30 familias y niños de colegio inicial en riesgo por constantes deslizamientos del cerro Runayoc

Las familias se resisten a evacuar sus viviendas pese al riesgo, mientras que escolares y cultivos resultan afectados por el polvo, el ruido y la caída de piedras del cerro Runayoc en Huaytará.

Cerca de 30 familias y 65 niños de un colegio inicial se encuentran en riesgo tras los constantes deslizamientos que se registran en el cerro Runayoc en la provincia de Huaytará, en la región Huancavelica, según informó el alcalde provincial Wilmer Cabrera Huamaní.

“Hay familias afectadas. Tenemos cultivos como las paltas, los maíces y alfalfa. Las familias afectadas son aproximadamente 30 familias, pero estamos cerca de nuestra población provincial. El centro de la provincia estamos cerca y también está siendo afectado”, precisó el burgomaestre.

La autoridad edil indicó que, pese a que los deslizamientos que ocurren durante el día, las familias aún se niegan a abandonar sus casas, por lo que ante esta negativa se pedirá a representantes de Defensa Civil que concienticen a la población sobre los riesgos que conllevan estar en la zona.

A la zona llegó personal de la Red de Salud, la UGEL y la Municipalidad Provincial de Huaytará para entregar mascarillas a los estudiantes.

Asimismo, la directora del colegio inicial, Martha Tuncar Espinoza, expresó su preocupación por el polvo y el ruido que asustan a los niños, cuyas aulas se encuentran a casi 900 metros del cerro.

Edgardo Soto Paredes, secretario técnico de la Oficina de Estudios de Riesgos y desastres de la provincia de Huaytará, detalló que el cerro es de origen volcánico antiguo y que las piedras se han debilitado y "se carcomen", siendo el ruido mayor durante la noche.

Además, Soto agregó que existe la incertidumbre sobre si las piedras caerán "poco a poco o masivamente", aunque se espera que continúe de forma gradual

Esta situación afecta también productos agrícolas como palta y alfalfa. Las zonas impactadas incluyen los anexos de Chocorvo, Huatas, Negreyccasa, Chuquimarán y Cullawasi.