Huancavelica: esposos reportados como desaparecidos fueron hallados muertos en un barranco

Huancavelica: pareja de esposos reportados como desaparecidos fueron hallaron muertos en un barranco
Huancavelica: pareja de esposos reportados como desaparecidos fueron hallaron muertos en un barranco
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

Ambas personas regresaban en una camioneta a Huancavelica luego de visitar a sus hijos en Lima. La Policía investiga las causas de este accidente.

Los esposos Remigio Ayuque Huamán, de 59 años, y Celina Espinoza Ochoa, de 61 años de edad, fueron hallados sin vida dentro de una camioneta al fondo de un barranco en el kilómetro 45 de la carretera que une Chincha con Huancavelica, en el distrito de Huachos, provincia de Castrovirreyna.

Ambos estaban reportados como desaparecidos desde el lunes 25 de agosto, cuando retornaban a Huancavelica luego de visitar a sus hijos en Lima.

Fueron los familiares de las víctimas los primeros en hallar la camioneta. Al lugar llegó personal policial de las comisarías de Huachos y Villa de Arma para investigar las causas del accidente. 

Las autoridades realizaron las diligencias de ley para el levantamiento de los cadáveres y el posterior traslado de los cuerpos a la ciudad de Huancavelica a fin de darles cristiana sepultura. 

Tags
Huancavelica Policía Nacional Accidente de tránsito

