Captan a trabajadores del hospital regional en reunión social | Fuente: Redes sociales

Al menos siete trabajadores del hospital regional Zacarías Correa Valdivia de Huancavelica fueron captados en aparente estado de ebriedad durante una reunión social en una vivienda.

Al respecto, Daniel Arce Zárate, director encargado del establecimiento, indicó que se trata de tecnólogos médicos, además, precisó que la reunión ocurrió el pasado 27 de marzo.

"Se debe investigar si estaban de turno o no. Si estaban de turno serán sancionados, si no serán amonestados, estamos con el COVID- 19 y no tiene sentido que se junten. Me da pena por ellos porque tienen familia, pero qué voy a hacer, no pueden hacer lo que les da la gana", dijo.

Arce señaló que continúan las investigaciones para conocer si el encuentro fue en horario laboral. En el vídeo, difundido en redes sociales, se observa a hombres y mujeres rodeados de botellas de cerveza y con música a alto volumen.

"Parecen niños incumpliendo las normas sanitarias, además, se hacen grabar, ni para eso son inteligentes", indicó Arce.

También, enfatizó que los profesionales de salud deben dar el ejemplo y cumplir las medidas sanitarias para evitar la propagación de la COVID-19.



