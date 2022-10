La población de Lircay, provincia de Angaraes, en la región Huancavelica, sigue esperando justicia tras el asesinato del joven estudiante de la carrera de Psicología, Ángel Aldair Chillcce Buendía, de 22 años, quien fue hallado sin vida el pasado 18 de octubre en el bosque de Inti Watana, en el barrio Pueblo Viejo de la localidad. Los principales sospechosos de este hecho son sus propios amigos.

Pese a que el Poder Judicial dictó detención preliminar para uno de los implicados, identificado como Erny Ciprian Vargas Zorrilla (18), la población de Lircay espera que todos los culpables, entre ellos un joven de 17 años, también detenido y una persona más (aun no habida), sean sometidas a la justicia.

Nelson Tito, abogado de la familia, dijo que la situación se complica, para lograr justicia en este caso, porque uno de los investigados es menor de edad y podría quedar en libertad en las próximas horas.

“El delito cometido es de adultos, esperamos justicia para mi hermano”, precisó, Víctor Chillcce uno de los familiares.

Huancavelica: Los hechos



Víctor contó que su hermano, Ángel Aldair Chillcce Buendía, salió la tarde del miércoles 18 de octubre para verse con unos amigos. Allí se habría encontrado con sus presuntos asesinos. "Incluso ellos nos respondían la llamada a su celular", precisó.

Lo que indignó más a los familiares es la crueldad con que las personas lo victimaron. Un vídeo, que circuló por redes sociales, muestra las risas de los implicados mientras realizan el asesinato, dos junto al cuerpo y uno que realiza la grabación. Ellos mismo se grabaron.

Tras su desaparición, los familiares llegaron hasta en cuatro ocasiones a la zona del hallazgo y no lo encontraban. Fue la Policía Nacional la que finalmente encontró el cadáver que presentaba lesiones en el cuerpo. Los agentes también manejan la hipótesis que los presuntos asesinos habrían tratado de descuartizar el cuerpo.

Huancavelica: Familiares y población piden cadena perpetua



En tanto, familiares y un grupo de pobladores se movilizaron este jueves 27 de octubre en Lircay por el asesinato de Ángel Aldair Chillcce Buendia, estudiante de Psicología y el último de seis hermanos. Protestaron en el frontis del Poder Judicial.

Acompañada de familiares, amigos y pobladores, quienes portaban pancartas, Magaly Chillce, hermana de la víctima, pidió la máxima condena para los responsables del asesinato.

“Mi hermano fue asesinado cruelmente por sus amigos. Quiero justicia, quiero cadena perpetua para los responsables, incluso para el menor de edad que no lo condenen como menor sino como mayor. Él no ha tenido piedad de mi hermano (…) Eso no se merecía mi hermano”, manifestó.

También, el Frente de Defensa de los Intereses y Desarrollo del distrito de Lircay, mediante un comunicado, convocó a un plantón en el frontis del Poder Judicial en respaldo a la familia del joven asesinado.

Huancavelica: Detenidos



Hasta el momento y según las investigaciones, hay dos detenidos: uno se encuentra en el Instituto Penitenciario de Huancavelica y otro, por ser menor de edad, fue trasladado a la ciudad de Huancayo.

Magaly Chillce indicó que habría un tercer implicado que aún no es identificado.

