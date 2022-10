El presidente Pedro Castillo busca anular denuncia constitucional en su contra interpuesta por la fiscalía. | Fuente: Foto: Presidencia | Fotógrafo: Luis Iparraguirre

El Poder Judicial evaluará hoy jueves 27 de octubre la tutela de derechos que presentó la defensa legal del presidente Pedro Castillo, con el objetivo de anular la denuncia constitucional que presentó la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides en contra del mandatario.

La decisión estará a cargo del juez supremo, Juan Carlos Checkley, en audiencia virtual programa para las diez de la mañana.

Como se recuerda, Benjí Espinoza, abogado del mandatario, presentó dicha tutela de derechos en donde demanda la anulación de esta denuncia constitucional interpuesta por la titular del Ministerio Público contra su defendido, el pasado martes 11 de octubre, ante el Congreso de la República.

De acuerdo con el Poder Judicial, el abogado del mandatario pide declarar la nulidad o dejar sin efecto la denuncia constitucional formulada por la Fiscalía de la Nación, por una supuesta afectación a la tutela jurisdiccional efectiva. Es decir, "por desacatar la resolución judicial N.° 4 de fecha 22 de junio de 2022".

"La defensa técnica del investigado José Pedro Castillo Terrones, ampara su pedido en el numeral 1, del artículo 71 del Código Procesal Penal", se lee en la resolución.

Además, la sesión contará con la presencia "obligatoria del representante del Ministerio Público, del investigado y su defensa técnica".

Solicitud de rectificación

Recientemente, el mandatario solicitó a la títular del Ministerio Público que se rectifique sobre parte del contenido de esta denuncia constitucional en la que se le atribuyen los presuntos delitos de organización criminal agravado, colusión y tráfico de influencias en perjuicio del estado.

Sin embargo, el Ministerio Público resolvió no ha lugar este pedido de rectificación por carecer de fundamentos fácticos y jurídicos, según informaron en las redes sociales de la Fiscalía de la Nación.

Como se recuerda, la titular del Ministerio Público presentó una denuncia constitucional en contra del presidente Pedro Castillo, a fin de que se pueda continuar con las investigaciones de la Fiscalía. Pese a que el artículo 117 de la Constitución indica que el mandatario solo puede ser acusado, durante el ejercicio de sus funciones, por cuatro presupuestos concretos, Benavides apela a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción para darle sustento a su requerimiento.

TC rechazó interpretar artículo 117

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite por unanimidad la demanda competencial interpuesta por el Congreso de la República contra el Poder Judicial; sin embargo, declaró improcedente el escrito de ampliación del petitorio respecto a la interpretación del artículo 117 de la Constitución, ello en relación a la denuncia constitucional de la Fiscalía de la Nación contra el mandatario.

El Tribunal Constitucional argumentó que no tienen "competencias consultivas". "Respecto a la improcedencia del escrito ampliatorio, para la interpretación del artículo 117 de la Constitución, el Tribunal señaló que no tiene competencias consultivas, y se pronuncia conforme al Código Procesal Constitucional, en un litigio o proceso que cumpla con los requisitos básicos: afectación concreta a atribuciones de otro poder del Estado e identidades de partes en conflicto, lo que no se cumple en el referido escrito ampliatorio", se lee en el comunicado tras la reunión del Pleno del TC.