Al menos nueve personas resultaron heridas tras colapso de cielo raso en iglesia Cristo Rey

Hasta el lugar llegó la Policía, Bomberos y personal de salud. | Fuente: RPP

Al menos nueve personas resultaron heridas este jueves, luego que se desplomara el techo de la iglesia Cristo Rey en la ciudad de Huánuco.

En declaraciones a RPP, Carlos Pinillo, jefe de la Dirección Desconcertada de Indeci, comentó que el cielo raso de la iglesia se desplomó a las nueve de la noche. Agregó que al momento del colapso no había una misa en curso y que el número de personas en el lugar era reducido.

“Aproximadamente a las nueve de la noche hoy parte del cielo raso iglesia cristo rey ubicada en el centro de Huánuco colapsó (…) Gracias a dios la concurrencia no ha sido grande, no ha sido en la visita no se estaba llevando a cabo una misa”, comentó.

Heridos

Respecto de los heridos en el lugar, Pinillo comentó que se trata de ocho personas afectadas “por inhalación de polvo” tras el colapso de la construcción y una persona que resultó policontusa en las piernas. Agregó que hasta el lugar llegó personal de salud que trasladó a los heridos a centros médicos cercanos.

“Al momento nueve heridos, hasta el momento ocho heridos por inhalación de polvo y un policontuso en los miembros inferiores (…) Al momento nos encontramos en plena validación de información sobre los heridos. Además, los elementos de primera respuesta tanto policía y bomberos como personal de salud hicieron la evacuación inmediata de los heridos”, dijo.

Evaluación técnica

El representante de Indeci también comentó que la iglesia fue cercada para evitar riesgos ante eventuales colapsos. Agregó que están coordinando con la Municipalidad de Huánuco para realizar las evaluaciones técnicas correspondientes y hacer la limpieza del lugar.

“Ha sido cercada la iglesia para evitar el tránsito, mañana se están procediendo a hacer las evaluaciones técnicas correspondientes para ver que esté fuera de peligro esta iglesia (..) El tema de inspección técnica de seguridad compete a la municipalidad, justo estamos en plenas coordinaciones con ellos para ver las consecuencias y darle énfasis a la inspección de todas estas iglesias”.