Fiscalía interviene Gobierno Regional de Huánuco e incauta documentos de obra adjudicada por más de S/ 38 millones

La Fiscalía Anticorrupción intervino este martes las oficinas del Gobierno Regional de Huánuco e incautó documentos relacionados a la obra del centro de salud del distrito de Baños, adjudicada por más de 38 millones de soles al Consorcio Salud Lauricocha, integrado por la empresa Grupo Pérgola.

La fiscal Yesica Evangelista Silvestre confirmó a los medios de comunicación que se recabó documentación de la obra adjudicada en el 2023 por la gestión del gobernador Antonio Pulgar, pero que no podía dar más detalles por ser una investigación reservada.

Un reportaje del programa 'Panorama' informó el último domingo que dicha licitación se entregó al consorcio conformado por Riva SAIICFA y Grupo Pérgola SAC, cuyos accionistas son personas sin experiencia en el rubro, entre ellas una vendedora de desayunos y una exbarrendera municipal.

En el caso de Riva SAIICFA figura como accionista mayoritaria Lucero Coca Condori, una joven a quien la investigan por tener contratos de más de 315 millones de soles con el Gobierno Regional de La Libertad durante la gestión de César Acuña.

Por su parte, el gobernador Antonio Pulgar negó cualquier vínculo con estas empresas y rechazó haber favorecido a algún postor. Asimismo, aseguró que no es competencia del Gobierno Regional verificar la conformación accionaria de las compañías que participan en los procesos de licitación.