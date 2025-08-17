Últimas Noticias
Adolescente murió tras ataque de presuntos pandilleros que le dispararon perdigones en el rostro en Iquitos

La víctima fue trasladada el último viernes al Hospital Regional de Loreto, pero luego de dos días falleció.
La víctima fue trasladada el último viernes al Hospital Regional de Loreto, pero luego de dos días falleció. | Fuente: RPP
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

La víctima solo contaba con 16 años y fue atacado porque, según las autoridades, habría evitado que los sujetos le robaran su teléfono celular.

Un adolescente de 16 años, que se encontraba en estado crítico tras ser atacado con balas de perdigones en Iquitos, falleció tras dos días de luchar por su vida en el Hospital Regional de Loreto. 

La Policía Nacional informó a RPP que el hecho se dio el último viernes, cuando el joven fue atacado por un grupo de sujetos que querían arrebatarle su celular. 

Según las autoridades, por este caso fueron detenidos Roger Armando Pezo Tamani (21), alias “Lele”, y a un adolescente de 17 años.

El primero de ellos sería, para la Policía, el hombre que disparó los perdigones contra la víctima en la cabeza. 

De acuerdo con las investigaciones realizadas por el Ministerio Público, los detenidos serían parte de una presunta banda que se hace llamar “Zona Centro U” y “San Juan Crema”. 

Por su parte, los familiares del adolescente exigieron justicia y la máxima pena para los responsables del crimen.

Iquitos Loreto Policía Nacional

