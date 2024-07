"Nos está dando buenos resultados": Municipalidad de Amarilis implementa programa para combatir la anemia

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Roger Hidalgo Panduro es el alcalde del distrito de Amarilis, en Huánuco | Fuente: RPP

En vista de que la anemia es una enfermedad muy latente en los sectores más vulnerables del Perú, el alcalde del distrito de Amarilis (Huánuco), Roger Hidalgo Panduro, ha implementado el programa “Amarilis de Hierro”.

De acuerdo con la autoridad edil, este programa ha logrado "rescatar" de la anemia a 170 personas entre niños, gestantes y adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad mediante la distribución de suplementos enriquecidos con hierro conocidos como "Iron Banana".

"En Huánuco, más del 40% de niños entre 6 a 36 meses de edad sufre esta enfermedad. Entonces nosotros, visualizando que tenemos hombres de campo, hemos desarrollado e incentivado que cultiven más papa nativa, yacón, agua y manto, chocolate y cacao. En base a estos productos hemos iniciado a hacer papillas fortalecidas con hierro y nos está dando buenos resultados", mencionó Hidalgo en el programa Ampliación de Noticias.

Destacó, además, que ese programa también ayuda a los agricultores de Amarilis, pues la municipalidad le compra sus productos para poder desarrollar los suplementos alimenticios contra la anemia.

Según datos del Ministerio de Salud (Minsa), hasta diciembre del 2023, el 13,1% de los niños de 3 a 36 meses y el 16,7% de los niños de 3 a 59 meses padecen de anemia en el distrito de Amarilis.



El alcalde Roger Hidalgo atribuyó estas cifras a diversos factores; sin embargo, hay dos que han acentuado el problema: la falta de saneamiento básico en varias comunidades y la mala alimentación.

"En nuestras comunidades no existe el saneamiento básico completo. En el centro de nuestra ciudad tenemos asentamientos humanos y no tenemos agua y desagüe (…) Otro de los factores es que se ha normalizado que las mamás prefieren darles (a los niños) cantidad de arroz, papa, presa y creen que con eso están bien alimentados, pero no nos han enseñado que un poco de brócoli, papa nativa, legumbres o pescado pueden contribuir mejor al desarrollo alimenticio", sostuvo.

El burgomaestre mencionó en RPP que la iniciativa "Amarilis de Hierro" ha podido llevarse a cabo gracias a la recaudación de recursos (arbitrios y tributos, por ejemplo), puesto que el Estado no brinda ayuda focalizada para este tipo de programas.

"Nosotros venimos recibiendo (ayuda del Estado) por cumplimiento de metas -como cualquier otro municipio del país- pero no viene focalizado para ese tipo de programas, viene para hacer otro tipo de acciones y nosotros lo hemos desarrollado con recursos directamente recaudados (...) El pueblo ha venido paulatinamente incrementado y pagando arbitrios, tributos. Con ese dinero es que estamos desarrollando este programa", señaló Hidalgo Panduro.

