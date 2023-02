La I. E. José Salas Bernales se encuentra con la infraestructura deteriorada a poco de iniciar el año escolar | Fuente: RPP Noticias

En el sector conocido como Barrio Chino, en el distrito iqueño de Salas Guadalupe, en Ica, un promedio de 300 escolares corren el riesgo de perder el año lectivo debido a la falta de infraestructura y personal docente en los colegios de la zona.

Así lo precisó Carlos Cuarite, director de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Ica, quien sostuvo que en Barrio Chino hay déficit de infraestructura habilitada, docentes y equipamiento escolar, por lo que ha solicitado al Ministerio de Educación (Minedu) mayor presupuesto.

“Hay 300 estudiantes que aun tienen pendiente su matrícula porque no había vacantes. Dos o tres módulos (escolares) han llegado a la zona para el nivel inicial, pero eso no es suficiente para atender la demanda. Porque se requiere mayor presupuesto para contratar docentes, se requiere más módulos”, indicó a RPP Noticias.



El funcionario precisó que en la provincia de Ica hay 379 instituciones educativas en los tres niveles, en donde se vienen realizando trabajos de mantenimientos de los ambientes y equipos básicos hasta la fecha y se espera que las labores culminen antes del inicio del año escolar.

Sin embargo, los niveles de primaria y secundaria son, habitualmente, los que menos presencia escolar tienen debido a la ausencia de infraestructura adecuada, de modo que los alumnos de quedan entre 2 y 4 años sin estudiar.

"No hay aulas habilitadas"

Una de las instituciones educativas con infraestructura no habilitada es la Unidad Escolar "José Salas Bernales", ubicada en el sector Nadine Heredia de Barrio Chino. Dicho colegio alberga un promedio de 100 alumnos que podrían perder el año escolar que iniciará el próximo 13 de marzo.

Lilia Romero, integrante de la Asociación de Padres de Familia (Apafa) de dicha institución, indicó que su niño de 6 años corre el riesgo de perder el año escolar si las autoridades no construyen una nueva escuela en la zona.

Respecto al problema de infraestructura escolar en diversas regiones, el ministro de Educación, Óscar Becerra, señaló que se tiene una "situación de posguerra".

"Sabemos que hay problemas de infraestructura, hemos heredado una situación de posguerra, prácticamente. Y estamos trabajando sin descanso. Ya tenemos un plan para restaurar 1 041 colegios que van a estar en condiciones de operación para el 13 (de marzo), con las obras que se van a hacer", señaló.

Respecto a las inclemencias climáticas que se viven en diversas regiones del país, el ministro Becerra refirió que hay una amplia brecha de infraestructura que demanda una inversión de más de 152 mil millones de soles.

"Es cierto que las condiciones climáticas en el país no son las más favorables para estar en un aula en el mes de marzo. Eso lo sabemos, así es nuestra geografía (…) Nuestra infraestructura no es como en países desarrollados y adinerados donde hay aire acondicionado y facilidades de climatización. Eso no es algo que se resuelve de un día para otro (…), eso demora años. La brecha de infraestructura en el Perú es de 152 mil millones de soles", informó.

"Entre hacer un colegio nuevo y hacer más cómodo uno que ya existe, a veces la decisión es dura pero hay que tomarla", agregó.