Incremento del caudal del río Ica genera alarma en la población ante posible desborde

Un incremento del caudal del río Ica, en el sector del pasaje La Tinguiña, ubicado en el distrito de Parcona, ha generado desde la noche del miércoles, gran preocupación de la población. Ante la posibilidad de que el agua ingrese a sus casas, la gente ha colocado sacos de arena.

Una vecina señaló a RPP que hasta el momento ninguna autoridad de Ica o Defensa Civil ha llegado a la zona y pidió que vengan pronto porque necesitan soluciones para ayudar a la población.

"Hace un par de horas comenzó todo esto. No han venido las autoridades, solo se ha acercado la Policía Nacional a tratar de que haya orden porque estábamos alborotados, no sabíamos qué hacer, pero ellos trataron de que las personas no crucen la zona", explicó Karen Hilario Vásquez, quien vive en el lugar y con su familia hacen labores para evitar que el agua llegue a su vivienda.

Las personas también se han colocado en la ribera viendo cómo sigue aumentando el caudal. El agua incluso ya se desbordó en ciertos tramos del distrito de Parcona.

El puente Grau también estuvo repleto de gente que quiere ver la crecida del río, pero la Policía Nacional se encuentra presente tratando de despejar el lugar.